Ціна трагедії AZAL: Росія та Азербайджан домовилися про виплати за збитий літак

Азербайджан та Росія домовилися про виплату компенсацій та остаточне врегулювання наслідків авіакатастрофи лайнера компанії AZAL. Сторони офіційно визнали, що пасажирський літак був випадково збитий російською системою ППО.

Деталі домовленостей Згідно з домовленостями лідерів країн Ільхама Алієва та очільника Кремля Володимира Путіна, сторони повністю "врегулювали" наслідки трагедії, що сталася наприкінці 2024 року. Ключовим моментом стало узгодження виплати фінансових компенсацій, хоча їхній точний розмір наразі не розголошується. Баку та Москва підтвердили, що літак Embraer 190 зазнав катастрофи "внаслідок неумисної дії системи ППО в повітряному просторі Російської Федерації". "Здійснені кроки підтверджують взаємне прагнення до подальшого розвитку взаємовигідної співпраці в рамках союзницького співробітництва", - підкреслили у зовнішньополітичних відомствах обох країн.