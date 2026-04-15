Ціна трагедії AZAL: Росія та Азербайджан домовилися про виплати за збитий літак
Азербайджан та Росія домовилися про виплату компенсацій та остаточне врегулювання наслідків авіакатастрофи лайнера компанії AZAL. Сторони офіційно визнали, що пасажирський літак був випадково збитий російською системою ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Міністерства закордонних справ Азербайджану та МЗС РФ.
Деталі домовленостей
Згідно з домовленостями лідерів країн Ільхама Алієва та очільника Кремля Володимира Путіна, сторони повністю "врегулювали" наслідки трагедії, що сталася наприкінці 2024 року.
Ключовим моментом стало узгодження виплати фінансових компенсацій, хоча їхній точний розмір наразі не розголошується.
Баку та Москва підтвердили, що літак Embraer 190 зазнав катастрофи "внаслідок неумисної дії системи ППО в повітряному просторі Російської Федерації".
"Здійснені кроки підтверджують взаємне прагнення до подальшого розвитку взаємовигідної співпраці в рамках союзницького співробітництва", - підкреслили у зовнішньополітичних відомствах обох країн.
Катастрофа літака в Казахстані
Нагадаємо, 25 грудня 2024 року в Казахстані поблизу Актау розбився пасажирський літак авіакомпанії AZAL, що виконував рейс "Баку-Грозний".
Внаслідок авіатрощі загинули 38 осіб, ще десятки людей отримали поранення та були госпіталізовані.
Одразу після трагедії на обшивці лайнера виявили отвори, що свідчили про можливий обстріл із землі. Згодом у Центрі протидії дезінформації зазначили, що навіть у РФ, ознайомившись із розшифровкою переговорів екіпажу, визнали провину власної ППО у збитті цивільного борту.