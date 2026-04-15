Цена трагедии AZAL: Россия и Азербайджан договорились о выплатах за сбитый самолет

18:38 15.04.2026 Ср
Москва согласилась на условия Баку, назвав "виновного" в трагедии
aimg Сергей Козачук
Цена трагедии AZAL: Россия и Азербайджан договорились о выплатах за сбитый самолет Фото: РФ признала вину за сбитый самолет азербайджанской AZAL (Getty Images)

Азербайджан и Россия договорились о выплате компенсаций и окончательном урегулировании последствий авиакатастрофы лайнера компании AZAL. Стороны официально признали, что пассажирский самолет был случайно сбит российской системой ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Министерства иностранных дел Азербайджана и МИД РФ.

Детали договоренностей

Согласно договоренностям лидеров стран Ильхама Алиева и главы Кремля Владимира Путина, стороны полностью "урегулировали" последствия трагедии, произошедшей в конце 2024 года.

Ключевым моментом стало согласование выплаты финансовых компенсаций, хотя их точный размер пока не разглашается.

Баку и Москва подтвердили, что самолет Embraer 190 потерпел катастрофу "в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации".

"Осуществленные шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического сотрудничества", - подчеркнули во внешнеполитических ведомствах обеих стран.

Катастрофа самолета в Казахстане

Напомним, 25 декабря 2024 года в Казахстане вблизи Актау разбился пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс "Баку-Грозный".

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, еще десятки людей получили ранения и были госпитализированы.

Сразу после трагедии на обшивке лайнера обнаружили отверстия, свидетельствующие о возможном обстреле с земли. Впоследствии в Центре противодействия дезинформации отметили, что даже в РФ, ознакомившись с расшифровкой переговоров экипажа, признали вину собственной ПВО в сбивании гражданского борта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
