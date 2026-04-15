Цена трагедии AZAL: Россия и Азербайджан договорились о выплатах за сбитый самолет

Азербайджан и Россия договорились о выплате компенсаций и окончательном урегулировании последствий авиакатастрофы лайнера компании AZAL. Стороны официально признали, что пассажирский самолет был случайно сбит российской системой ПВО.

Детали договоренностей Согласно договоренностям лидеров стран Ильхама Алиева и главы Кремля Владимира Путина, стороны полностью "урегулировали" последствия трагедии, произошедшей в конце 2024 года. Ключевым моментом стало согласование выплаты финансовых компенсаций, хотя их точный размер пока не разглашается. Баку и Москва подтвердили, что самолет Embraer 190 потерпел катастрофу "в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации". "Осуществленные шаги подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического сотрудничества", - подчеркнули во внешнеполитических ведомствах обеих стран.