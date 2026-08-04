Таємничий дрон, схожий на американський F-117 Nighthawk, атакував НПЗ в Уфі

На оприлюднених кадрах апарат має незвичну для більшості українських далекобійних БПЛА форму та, ймовірно, оснащений реактивною силовою установкою. Це може свідчити про новий етап розвитку українських засобів далекого ураження або це міг бути тест якогось закордонного дрона від союзників України.

Що відомо про дрон Bravo

Дрон Bravo (Скриншот)

Якщо це був продукт саме української Triada Robotics, то, згідно з даними самих розробників, Bravo - це реактивний одноразовий ударний безпілотник для глибоких ударів. Заявлені характеристики платформи:

дальність польоту - понад 2000 км;

крейсерська швидкість - близько 600 км/год;

максимальна швидкість на кінцевій ділянці - до 800 км/год;

бойова частина - понад 100 кг;

висота польоту - до 5000 метрів.

За задумом розробників, Bravo має поєднувати можливості крилатої ракети та безпілотника: бути дешевшим за традиційні ракети великої дальності, але водночас мати значний радіус дії.

Звичайно, на сайті компанії зображені лише загальні форми дронів, тому задня частина трішки відрізняється. Можливо, була змінена форма корпусу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна випробовує новий далекобійний БПЛА Bravo, який може уражати цілі на відстані до 2000 км.

Чому апарат порівнюють із F-117

Головна особливість дрона, який потрапив на відео, - його форма. Спостерігачі звернули увагу на схожість силуету з американським малопомітним винищувачем F-117 Nighthawk, який був створений із використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Втім, сама форма ще не означає, що апарат має повноцінні стелс-характеристики. Подібна геометрія може використовуватися також для покращення аеродинаміки або зменшення помітності для окремих типів радарів.

Однак поява реактивного далекобійного дрона такого класу могла б суттєво змінити можливості українських ударів по цілях у глибокому тилу Росії.