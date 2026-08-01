РФ відновлює свої НПЗ: Зеленський готує глобальні рішення
Все, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути зупинене.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський вимагає зупинити відновлення нафтопереробки РФ
Глава держави наголосив, що всі процеси, які допомагають рф відновлювати роботу нафтопереробних заводів, мають бути повністю зупинені.
"Ми будемо про це говорити і з українськими послами - глобальна нарада найближчим часом", - сказав Зеленський.
Президент повідомив, що найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами. На ній обговорять конкретні кроки тиску на країну-агресора.
Серед пріоритетів президент виділив два напрямки:
- постачання зброї для України;
- посилення санкцій проти рф.
Зеленський підкреслив, що очікує реальних результатів по кожному з цих напрямків, а не лише декларативних заяв.
Тим часом паливна криза в РФ поступово почала слабшати після серії ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресора.
Дефіцит пального, що виник унаслідок атак, поступово скорочується, хоча повністю подолати його наслідки поки не вдалося.
Раніше повідомлялося, що нафтопереробка в Росії обвалилася до найнижчого рівня за 21 рік через успішні атаки українських сил на паливну інфраструктуру.
Обсяги переробки нафти скоротилися до менш ніж чотирьох мільйонів барелів на добу - це найгірший показник із 2005 року.