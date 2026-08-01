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РФ відновлює свої НПЗ: Зеленський готує глобальні рішення

22:20 01.08.2026 Сб
2 хв
Що потрібно для зупинки відновлення російської нафтопереробки?
aimg Олена Чупровська
РФ відновлює свої НПЗ: Зеленський готує глобальні рішення Фото: Президент України пояснив, чому нафтопереробку РФ треба зупинити повністю (Getty Images)
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Все, що допомагає Росії відновлювати нафтопереробку, має бути зупинене.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський вимагає зупинити відновлення нафтопереробки РФ

Глава держави наголосив, що всі процеси, які допомагають рф відновлювати роботу нафтопереробних заводів, мають бути повністю зупинені.

"Ми будемо про це говорити і з українськими послами - глобальна нарада найближчим часом", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами. На ній обговорять конкретні кроки тиску на країну-агресора.

Серед пріоритетів президент виділив два напрямки:

  • постачання зброї для України;
  • посилення санкцій проти рф.

Зеленський підкреслив, що очікує реальних результатів по кожному з цих напрямків, а не лише декларативних заяв.

Тим часом паливна криза в РФ поступово почала слабшати після серії ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресора.

Дефіцит пального, що виник унаслідок атак, поступово скорочується, хоча повністю подолати його наслідки поки не вдалося.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробка в Росії обвалилася до найнижчого рівня за 21 рік через успішні атаки українських сил на паливну інфраструктуру.

Обсяги переробки нафти скоротилися до менш ніж чотирьох мільйонів барелів на добу - це найгірший показник із 2005 року.

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