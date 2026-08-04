Таинственный дрон, похожий на американский F-117 Nighthawk, атаковал НПЗ в Уфе

Во время атаки 2 июля на НПЗ в районе Уфы в РФ был зафиксирован неизвестный беспилотник, похожий на американский истребитель-невидимку F-117 Nighthawk. Наши коллеги из Clash Report предполагают, что это мог быть новый украинский реактивный ударный дрон Bravo Deep-Strike UAV Platform компании Triada Robotics, однако официального подтверждения этой информации нет.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На обнародованных кадрах аппарат имеет необычную для большинства украинских дальнобойных БПЛА форму и, вероятно, оснащен реактивной силовой установкой. Это может свидетельствовать о новом этапе развития украинских средств дальнего поражения или это мог быть тест некоего зарубежного дрона от союзников Украины.
Если это был продукт именно украинской Triada Robotics, то, согласно данным самих разработчиков, Bravo – это реактивный одноразовый ударный беспилотник для глубоких ударов. Заявленные характеристики платформы:
По замыслу разработчиков, Bravo должен совмещать возможности крылатой ракеты и беспилотника: быть дешевле традиционных ракет большой дальности, но в то же время иметь значительный радиус действия.
Конечно, на сайте компании изображены только общие формы дронов, поэтому задняя часть немного отличается. Может быть, была изменена форма корпуса.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина испытывает новый дальнобойный БПЛА Bravo, который может поражать цели на расстоянии до 2000 км.
Главная особенность попавшего на видео дрона - его форма. Наблюдатели обратили внимание на сходство силуэта с американским малозаметным истребителем F-117 Nighthawk, созданным с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Впрочем, сама форма еще не означает, что аппарат обладает полноценными стелс-характеристиками. Подобная геометрия может использоваться для улучшения аэродинамики или уменьшения заметности для отдельных типов радаров.
Однако появление реактивного дальнобойного дрона такого класса могло бы существенно изменить возможности украинских ударов по целям в глубоком тылу России.
Напомним, в течение последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно наносят удары по составам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В результате атак было повреждено от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры компании.
Также Украина не забывает и о вражеских НПЗ. В ночь на 2 августа Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, аэродром Энгельс, нефтебазу в Калужской области и другие объекты врага.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ восстанавливает пораженные НПЗ Он заявил план действий, который помешал бы оккупантам вновь иметь стабильность в энергосекторе.