Таинственный дрон, похожий на американский F-117 Nighthawk, атаковал НПЗ в Уфе

На обнародованных кадрах аппарат имеет необычную для большинства украинских дальнобойных БПЛА форму и, вероятно, оснащен реактивной силовой установкой. Это может свидетельствовать о новом этапе развития украинских средств дальнего поражения или это мог быть тест некоего зарубежного дрона от союзников Украины.

Что известно о дроне Bravo

Дрон Bravo (Скриншот)

Если это был продукт именно украинской Triada Robotics, то, согласно данным самих разработчиков, Bravo – это реактивный одноразовый ударный беспилотник для глубоких ударов. Заявленные характеристики платформы:

дальность полета – более 2000 км;

крейсерская скорость – около 600 км/ч;

максимальная скорость на конечном участке – до 800 км/ч;

боевая часть – свыше 100 кг;

высота полета – до 5000 метров.

По замыслу разработчиков, Bravo должен совмещать возможности крылатой ракеты и беспилотника: быть дешевле традиционных ракет большой дальности, но в то же время иметь значительный радиус действия.

Конечно, на сайте компании изображены только общие формы дронов, поэтому задняя часть немного отличается. Может быть, была изменена форма корпуса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина испытывает новый дальнобойный БПЛА Bravo, который может поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Почему аппарат сравнивают с F-117

Главная особенность попавшего на видео дрона - его форма. Наблюдатели обратили внимание на сходство силуэта с американским малозаметным истребителем F-117 Nighthawk, созданным с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Впрочем, сама форма еще не означает, что аппарат обладает полноценными стелс-характеристиками. Подобная геометрия может использоваться для улучшения аэродинамики или уменьшения заметности для отдельных типов радаров.

Однако появление реактивного дальнобойного дрона такого класса могло бы существенно изменить возможности украинских ударов по целям в глубоком тылу России.