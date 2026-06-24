ua en ru
Ср, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ на борту і дальність 2000 км: Україна тестує новий БпЛА

10:06 24.06.2026 Ср
3 хв
Дрон здатний вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів
aimg Ольга Завада
ШІ на борту і дальність 2000 км: Україна тестує новий БпЛА Аналог Anduril - Україна розробляє новий діпстрайк (фото: Triada Robotics)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні розробляють новий далекобійний безпілотник Bravo. Створенням технології займається deftech-компанія Triada Robotics.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Defender.

Українське підприємство функціонує як технологічне бюро: Triada Robotics не лише будує власні ударні дрони, а й продає готові програмні та апаратні модулі іншим виробникам зброї.

Характеристики реактивного БпЛА та лінійки діпстрайків

Головним продуктом бюро є важкий далекобійний дрон Bravo. Завдяки інтеграції турбореактивної силової установки безпілотник здатний розвивати крейсерську швидкість до 650-700 км/год, що суттєво ускладнює його перехоплення засобами протиповітряної оборони.

Конструкція апарату розроблена за технологіями зниження радіолокаційної помітності.

Основні параметри дрона Bravo:

Максимальна дальність польоту: 2000 км.

Вага бойової частини: від 100 до 200 кг.

Платформи запуску: наземні транспортні засоби або військово-морські судна.

Навігація: використання ШІ-моделі самонавчання для прокладання оптимальних маршрутів з урахуванням досвіду попередніх бортів.

Паралельно компанія веде роботу над другою моделлю - далекобійним БпЛА Kilo. Дрон оснащений двигуном внутрішнього згоряння і має дальність понад 500 км.

ШІ на борту і дальність 2000 км: Україна тестує новий БпЛАДіпстрайк Kilo (фото: Triada Robotics)

Ключова особливість безпілотника - здатність функціонувати в умовах повної відсутності сигналів супутникової навігації (GNSS) завдяки інтегрованій системі автоматичного захоплення та супроводження цілей.

До кінця року команда має намір виготовити першу передсерійну партію з усього 100 одиниць обох типів.

Читайте більше: Бойові гелікоптери переходять на 3D-звук: як пілоти Black Hawk розділяють канали зв'язку

Екосистема модульних рішень та глобальні плани

Під час створення лінійки діпстрайків інженери Triada Robotics розробили низку універсальних компонентів, які тепер пропонуються ринку як самостійні продукти:

Topaz: компактний програмно-апаратний модуль для інтеграції у будь-які наземні, повітряні чи морські платформи. Забезпечує управління, моніторинг у реальному часі та інтелектуальну маршрутизацію.

Argon: центр керування місіями, що дозволяє координувати дії роїв безпілотників у трьох режимах - ручному, автоматичному та автономному ройовому.

Onyx: універсальний сенсорний блок для зчитування інформації з датчиків палива, температури, тиску, навігації та оптичних камер.

Стратегічною метою компанії є залучення іноземних інвестицій для масштабування виробничих потужностей безпосередньо в Україні.

Стартап також прагне до створення спільних підприємств із лідерами світового оборонного сектору, такими як Lockheed Martin чи Northrop Grumman. Ціль - підтвердження бойової ефективності систем на практиці.

Наразі Triada Robotics також очікує на погодження грантової підтримки від державного кластера Brave1.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Штучний інтелект
Новини
Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі, спалахнула пожежа (відео)
Дрони атакували великий газопереробний завод в Оренбурзі, спалахнула пожежа (відео)
Аналітика
Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч"