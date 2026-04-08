Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Таємна угода між Угорщиною та РФ: в ЗМІ розсекретили план зближення на 12 пунктів

11:42 08.04.2026 Ср
2 хв
Угоду щодо зближення уклали у грудні 2025 року
aimg Ірина Глухова
Фото: Віктор Орбан та Володимир Путін (Getty Images)

У грудні минулого року Угорщина та Росія уклали 12-пунктний план щодо зближення. Угода передбачає координацію між урядами двох країн в різних сферах - від ядерної енергетики до освіти та спорту.

Згідно з документами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктовий план після зустрічі в Москві в грудні 2026 року.

Текст угоди, який раніше не оприлюднювався, визначає напрямки співпраці урядів у таких сферах, як ядерне паливо, освіта, спорт, енергетика та культура.

Таким чином, команди російського диктатора Володимира Путіна та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана фактично домовилися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії.

За даними Politico, цей документ відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Будапешт також погодився вивчити питання посилення російськомовної освіти в країні шляхом залучення вчителів з Росії, а також прискорення взаємного визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Крім того, команда Орбана погодилася посилити поточні програми обміну з Москвою у різних сферах, включно зі спортом та цирковим мистецтвом.

В одному з документів йдеться, що тісніші зв'язки з Росією не повинні "суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі".

Вибори в Угорщині

Після 16 років беззмінного правління Віктор Орбан ризикує втратити владу в Угорщині на тлі рекордного падіння рейтингів партії "Фідес".

Основний опозиційний конкурент - партія "Тиса" (Петер Мадяр) - за даними опитувань перед виборами 2026 року, випереджає керівну партію, що створює реальну загрозу зміни влади.

За даними західних ЗМІ, Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції Орбана та підірвати його головного суперника.

Також стало відомо, що очільник Кремля Путін доручив політтехнологам та військовій розвідці втрутитися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єр-міністра та його партії "Фідес".

