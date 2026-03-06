Путін наказав підтримати Орбана на виборах: в Угорщині працюють політтехнологи РФ, - ЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін доручив політтехнологам та військовій розвідці втрутитися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єр-міністра Віктор Орбан та його партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт VSquare.
За даними журналістів-розслідувачів, Путін особисто призначив відповідальним за операцію першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
Його вважають одним із головних архітекторів російської системи політичного впливу як усередині країни, так і за кордоном.
Зазначається, що Кирієнко раніше координував масштабне втручання у президентські вибори в Молдові у 2024 році.
Тоді Росія, за даними розслідувачів, використовувала схеми купівлі голосів, мережі тролів у соцмережах та місцевих активістів для дискредитації прозахідної президентки Мая Санду.
За інформацією джерел проєкту, сценарій операції в Угорщині повторює молдовську модель. Російські фахівці з маніпуляцій у соціальних мережах працюють безпосередньо в посольстві РФ у Будапешт під дипломатичним прикриттям. Вони мають службові та дипломатичні паспорти, що надає їм імунітет.
Команда, за даними розслідування, складається з трьох осіб і діє під контролем Головне управління Генерального штабу ЗС РФ.
Також повідомляється, що Кирієнко підтримує прямі контакти з організаторами виборчої кампанії партії "Фідес".
Джерела у спецслужбах щонайменше трьох європейських країн - членів ЄС і НАТО підтвердили журналістам, що стежать за цією ситуацією.
За словами одного зі співрозмовників VSquare, "антиукраїнські наративи Орбана створюють ідеальне середовище для російських дезінформаційних операцій - коли інформаційна екосистема країни вже підготовлена до них".
Вибори в Угорщині
Західні ЗМІ повідомляють, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може втратити владу напередодні парламентських виборів.
Згідно з соціологічними опитуваннями, він відстає від свого колишнього союзника, а нині головного політичного суперника Петера Мадяра.
Як зазначає Reuters, опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво випередила правлячу "Фідес" Орбана. Розрив між політичними силами зріс до 12 відсоткових пунктів, що ставить під загрозу 16-річне перебування Орбана при владі.
Зростання популярності опозиції пов’язують із невдоволенням виборців рекордною інфляцією, економічними проблемами та низкою політичних скандалів в країні.
Заяви Орбана щодо України
На тлі наближення виборів Орбан дедалі частіше виступає з жорсткими заявами щодо України.
Зокрема, він пригрозив застосувати силу для відновлення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба", а також заявив, що Будапешт може призупинити транзит життєво важливих для України поставок, доки Київ не відновить роботу трубопроводу.
Детальніше про те, чому Орбан посилює риторику проти України, - читайте у матеріалі РБК-Україна.