Согласно документам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали 12-пунктовый план после встречи в Москве в декабре 2026 года.

Текст соглашения, который ранее не обнародовался, определяет направления сотрудничества правительств в таких сферах, как ядерное топливо, образование, спорт, энергетика и культура.

Таким образом, команды российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана фактически договорились "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после того, как объемы перевозок товаров сократились в результате санкций ЕС против России.

По данным Politico, этот документ открывает возможности для российских компаний начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии, а также более тесное сотрудничество в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

Будапешт также согласился изучить вопрос усиления русскоязычного образования в стране путем привлечения учителей из России, а также ускорения взаимного признания квалификаций и открытия программ обмена для аспирантов.

Кроме того, команда Орбана согласилась усилить текущие программы обмена с Москвой в различных сферах, включая спорт и цирковое искусство.

В одном из документов говорится, что более тесные связи с Россией не должны "противоречить обязательствам Венгрии, вытекающим из ее членства в Европейском Союзе".