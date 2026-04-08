ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Таємна угода між Угорщиною та РФ: в ЗМІ розсекретили план зближення на 12 пунктів

11:42 08.04.2026 Ср
2 хв
Угоду щодо зближення уклали у грудні 2025 року
aimg Ірина Глухова
Фото: Віктор Орбан та Володимир Путін (Getty Images)

У грудні минулого року Угорщина та Росія уклали 12-пунктний план щодо зближення. Угода передбачає координацію між урядами двох країн в різних сферах - від ядерної енергетики до освіти та спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Орбан заявив про готовність стати для Путіна "мишею", яка допомагає "леву"

Згідно з документами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктовий план після зустрічі в Москві в грудні 2026 року.

Текст угоди, який раніше не оприлюднювався, визначає напрямки співпраці урядів у таких сферах, як ядерне паливо, освіта, спорт, енергетика та культура.

Таким чином, команди російського диктатора Володимира Путіна та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана фактично домовилися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії.

За даними Politico, цей документ відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Будапешт також погодився вивчити питання посилення російськомовної освіти в країні шляхом залучення вчителів з Росії, а також прискорення взаємного визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Крім того, команда Орбана погодилася посилити поточні програми обміну з Москвою у різних сферах, включно зі спортом та цирковим мистецтвом.

В одному з документів йдеться, що тісніші зв'язки з Росією не повинні "суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі".

Вибори в Угорщині

Після 16 років беззмінного правління Віктор Орбан ризикує втратити владу в Угорщині на тлі рекордного падіння рейтингів партії "Фідес".

Основний опозиційний конкурент - партія "Тиса" (Петер Мадяр) - за даними опитувань перед виборами 2026 року, випереджає керівну партію, що створює реальну загрозу зміни влади.

За даними західних ЗМІ, Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині - щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції Орбана та підірвати його головного суперника.

Також стало відомо, що очільник Кремля Путін доручив політтехнологам та військовій розвідці втрутитися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єр-міністра та його партії "Фідес".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан
Новини
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінниччині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла