У грудні минулого року Угорщина та Росія уклали 12-пунктний план щодо зближення. Угода передбачає координацію між урядами двох країн в різних сферах - від ядерної енергетики до освіти та спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з документами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктовий план після зустрічі в Москві в грудні 2026 року.

Текст угоди, який раніше не оприлюднювався, визначає напрямки співпраці урядів у таких сферах, як ядерне паливо, освіта, спорт, енергетика та культура.

Таким чином, команди російського диктатора Володимира Путіна та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана фактично домовилися "змінити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги перевезень товарів скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти Росії.

За даними Politico, цей документ відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Будапешт також погодився вивчити питання посилення російськомовної освіти в країні шляхом залучення вчителів з Росії, а також прискорення взаємного визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Крім того, команда Орбана погодилася посилити поточні програми обміну з Москвою у різних сферах, включно зі спортом та цирковим мистецтвом.

В одному з документів йдеться, що тісніші зв'язки з Росією не повинні "суперечити зобов'язанням Угорщини, що випливають з її членства в Європейському Союзі".