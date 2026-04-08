Тайное соглашение между Венгрией и РФ: в СМИ рассекретили план сближения на 12 пунктов

11:42 08.04.2026 Ср
2 мин
Соглашение о сближении заключили в декабре 2025 года
aimg Ирина Глухова
В декабре прошлого года Венгрия и Россия заключили 12-пунктный план по сближению. Соглашение предусматривает координацию между правительствами двух стран в различных сферах - от ядерной энергетики до образования и спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Орбан заявил о готовности стать для Путина "мышью", которая помогает "льву"

Согласно документам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписали 12-пунктовый план после встречи в Москве в декабре 2026 года.

Текст соглашения, который ранее не обнародовался, определяет направления сотрудничества правительств в таких сферах, как ядерное топливо, образование, спорт, энергетика и культура.

Таким образом, команды российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана фактически договорились "изменить негативную тенденцию в двусторонней торговле" после того, как объемы перевозок товаров сократились в результате санкций ЕС против России.

По данным Politico, этот документ открывает возможности для российских компаний начать новые проекты по производству электроэнергии и водорода в Венгрии, а также более тесное сотрудничество в сфере нефти, газа и ядерного топлива.

Будапешт также согласился изучить вопрос усиления русскоязычного образования в стране путем привлечения учителей из России, а также ускорения взаимного признания квалификаций и открытия программ обмена для аспирантов.

Кроме того, команда Орбана согласилась усилить текущие программы обмена с Москвой в различных сферах, включая спорт и цирковое искусство.

В одном из документов говорится, что более тесные связи с Россией не должны "противоречить обязательствам Венгрии, вытекающим из ее членства в Европейском Союзе".

Выборы в Венгрии

После 16 лет бессменного правления Виктор Орбан рискует потерять власть в Венгрии на фоне рекордного падения рейтингов партии "Фидес".

Основной оппозиционный конкурент - партия "Тиса" (Петер Мадьяр) - по данным опросов перед выборами 2026 года, опережает правящую партию, что создает реальную угрозу смены власти.

По данным западных СМИ, Россия тайно запустила дезинформационную кампанию в Венгрии - чтобы перед выборами 12 апреля укрепить позиции Орбана и подорвать его главного соперника.

Также стало известно, что глава Кремля Путин поручил политтехнологам и военной разведке вмешаться в выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу действующего премьер-министра и его партии "Фидес".

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
