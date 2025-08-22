Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после провальной недели в еврокубках
Одна ничья и два поражения - такой неутешительный результат показали отечественные представители в еврокубках на текущей неделе. Как это повлияло на позицию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.
Ситуацию анализирует РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Сколько баллов заработали отечественные команды
Украинские клубы приняли участие в первых матчах плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги конференций.
- "Динамо" в ЛЕ уступило "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:3
- "Шахтер" в ЛК сыграл вничью со швейцарским "Серветтом " - 1:1
- "Полесье" в ЛК было разбито итальянской "Фиорентиной " - 0:3.
Таким образом Украина получила лишь 1 очко (0,125 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.
С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. Больше всего набрали румыны (0,375 балла). А сербы, словаки и болгары завершили неделю с "бубликом". Поэтому Сербия, которая начинала плей-офф этап квалификации на 22 месте, пропустила вперед Венгрию и Румынию. Украина же отпустила Словению. Снизу - вплотную приблизился Азербайджан.
Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 августа:
- 22 (23) Венгрия - 22,125 (+2,325)
- 23 (24) Румыния - 22,000 (+2,500)
- 24. (22) Сербия - 22,000 (+2,000)
- 25. (25) Словакия - 21,375 (+1,625)
- 26. (26) Словения - 20,468 (+2,375)
- 27. (27) Украина - 19,850 (+2,250)
- 28. (28) Азербайджан - 19,500 (+2,375)
- 29. (29) Болгария - 18,375 (+2,500)
Расписание на следующую евронеделю
На следующей неделе - в четверг, 28 августа трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.
Четверг, 28 августа
- 21:00. Лига Европы, "Динамо" - "Маккаби" Т-А
- 21:00. Лига конференций, "Фиорентина" - "Полесье"
- 22:00. Лига конференций, "Серветт" - "Шахтер"
