ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после провальной недели в еврокубках

Пятница 22 августа 2025 09:59
UA EN RU
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после провальной недели в еврокубках Фото: "Динамо" снова провалилось в Европе (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Одна ничья и два поражения - такой неутешительный результат показали отечественные представители в еврокубках на текущей неделе. Как это повлияло на позицию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Ситуацию анализирует РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сколько баллов заработали отечественные команды

Украинские клубы приняли участие в первых матчах плей-офф раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

Таким образом Украина получила лишь 1 очко (0,125 балла в таблицу коэффициентов УЕФА) и сохранила 27-е место в общем рейтинге.

С переменным успехом провели свои встречи и представители главных конкурентов нашей страны - Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Азербайджана и Болгарии. Больше всего набрали румыны (0,375 балла). А сербы, словаки и болгары завершили неделю с "бубликом". Поэтому Сербия, которая начинала плей-офф этап квалификации на 22 месте, пропустила вперед Венгрию и Румынию. Украина же отпустила Словению. Снизу - вплотную приблизился Азербайджан.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 22 августа:

  • 22 (23) Венгрия - 22,125 (+2,325)
  • 23 (24) Румыния - 22,000 (+2,500)
  • 24. (22) Сербия - 22,000 (+2,000)
  • 25. (25) Словакия - 21,375 (+1,625)
  • 26. (26) Словения - 20,468 (+2,375)
  • 27. (27) Украина - 19,850 (+2,250)
  • 28. (28) Азербайджан - 19,500 (+2,375)
  • 29. (29) Болгария - 18,375 (+2,500)

Расписание на следующую евронеделю

На следующей неделе - в четверг, 28 августа трио отечественных клубов в континентальных турнирах сыграют ответные матчи.

Четверг, 28 августа

  • 21:00. Лига Европы, "Динамо" - "Маккаби" Т-А
  • 21:00. Лига конференций, "Фиорентина" - "Полесье"
  • 22:00. Лига конференций, "Серветт" - "Шахтер"

Ранее рассказали, как обидчик "Динамо" - "Пафос" сенсационно обыграл "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов.

Также читайте, что будет с "Динамо", если оно проиграет "Маккаби" в Лиге Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Лига Европы Маккаби Шахтер Футбол Фиорентина
Новости
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Спасатели вторые сутки тушат пожар в Мукачево после российского удара (видео)
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"