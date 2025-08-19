Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце дасть Україні пряму путівку в етап ліги ЛЧ

Як розраховують клубні коефіцієнти

Рейтинг асоціацій УЄФА визначається за підсумками виступів усіх клубів країни в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій протягом останніх п’яти сезонів. Від позиції у таблиці залежить кількість місць для представників асоціації у майбутніх розіграшах єврокубків.

У поточному сезоні очки нараховуються за перемоги та нічиї, а також бонусами за участь у групових етапах і вихід у наступні стадії.

Перемога на груповому етапі ЛЧ, ЛЄ або ЛК - 2 очки

Нічия на груповому етапі - 0,5 очка

Бонус за участь у груповому раунді Ліги чемпіонів чи Ліги Європи - 4 очки

Вихід у плейофи (1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал, фінал) ЛЧ або ЛЄ - додатково 1 очко за кожен етап

Вихід у півфінал чи фінал Ліги конференцій - додатково 1 очко

Загальний коефіцієнт складається із середнього значення за поточний сезон (усі набрані бали діляться на кількість клубів від країни) та результатів попередніх чотирьох сезонів.

Якщо показники виявляються рівними, вище місце посідає асоціація з кращим торішнім результатом.

Пряма путівка в груповий етап ЛЧ: що потрібно Україні

Щоб чемпіон країни гарантовано потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів, асоціація повинна бути не нижче 11-го місця у рейтингу УЄФА. Саме ця позиція відкриває шлях до автоматичної участі, без необхідності проходити кваліфікацію.

Нині Україна посідає 27-ме місце з 19,725 бала, тож усі клуби змушені починати боротьбу з відбіркових раундів. Це суттєво ускладнює завдання виходу в основні стадії турнірів.

Щоб піднятися у рейтингу, українським командам потрібно здобувати стабільні перемоги у групових етапах та виходити у весняну частину єврокубків протягом кількох сезонів поспіль.

Лише комплексні успіхи "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та інших клубів дозволять асоціації піднятися до рівня, який гарантуватиме чемпіону України пряму путівку в Лігу чемпіонів.

Українські клуби: без перемог, але збережені три представники

Минулого тижня українські клуби не здобули жодної перемоги. "Шахтар" розписав нічию з "Панатінаїкосом", "Динамо" поступилося "Пафосу" та вилетіло з Ліги чемпіонів, а "Полісся" програло "Пакшу" у матчі-відповіді Ліги конференцій.

Попри невдалий результат, Україна зберегла трьох учасників єврокубків: "Динамо" продовжить виступ у Лізі Європи, тоді як "Шахтар" і "Полісся" зіграють у Лізі конференцій.

Отож, після третього кваліфікаційного раунду позиція України залишилася незмінною - 27 сходинка у рейтингу.

Оновлений рейтинг УЄФА (асоціації поруч з Україною):

22. Сербія - 22,000

23. Угорщина - 21,875

24. Румунія - 21,625

25. Словаччина - 21,375

26. Словенія - 19,968

27. Україна - 19,725

28. Азербайджан - 19,250

29. Болгарія - 18,375