Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце дасть Україні пряму путівку в етап ліги ЛЧ

Україна зберегла свої позиції у таблиці клубних коефіцієнтів УЄФА, попри невдалий тиждень для клубів у єврокубках. Третій етап кваліфікацій завершився без перемог, однак три українські команди продовжують виступ у євросезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Рейтинг асоціацій УЄФА визначається за підсумками виступів усіх клубів країни в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій протягом останніх п’яти сезонів. Від позиції у таблиці залежить кількість місць для представників асоціації у майбутніх розіграшах єврокубків.
У поточному сезоні очки нараховуються за перемоги та нічиї, а також бонусами за участь у групових етапах і вихід у наступні стадії.
Загальний коефіцієнт складається із середнього значення за поточний сезон (усі набрані бали діляться на кількість клубів від країни) та результатів попередніх чотирьох сезонів.
Якщо показники виявляються рівними, вище місце посідає асоціація з кращим торішнім результатом.
Щоб чемпіон країни гарантовано потрапив у груповий етап Ліги чемпіонів, асоціація повинна бути не нижче 11-го місця у рейтингу УЄФА. Саме ця позиція відкриває шлях до автоматичної участі, без необхідності проходити кваліфікацію.
Нині Україна посідає 27-ме місце з 19,725 бала, тож усі клуби змушені починати боротьбу з відбіркових раундів. Це суттєво ускладнює завдання виходу в основні стадії турнірів.
Щоб піднятися у рейтингу, українським командам потрібно здобувати стабільні перемоги у групових етапах та виходити у весняну частину єврокубків протягом кількох сезонів поспіль.
Лише комплексні успіхи "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та інших клубів дозволять асоціації піднятися до рівня, який гарантуватиме чемпіону України пряму путівку в Лігу чемпіонів.
Минулого тижня українські клуби не здобули жодної перемоги. "Шахтар" розписав нічию з "Панатінаїкосом", "Динамо" поступилося "Пафосу" та вилетіло з Ліги чемпіонів, а "Полісся" програло "Пакшу" у матчі-відповіді Ліги конференцій.
Попри невдалий результат, Україна зберегла трьох учасників єврокубків: "Динамо" продовжить виступ у Лізі Європи, тоді як "Шахтар" і "Полісся" зіграють у Лізі конференцій.
Отож, після третього кваліфікаційного раунду позиція України залишилася незмінною - 27 сходинка у рейтингу.
22. Сербія - 22,000
23. Угорщина - 21,875
24. Румунія - 21,625
25. Словаччина - 21,375
26. Словенія - 19,968
27. Україна - 19,725
28. Азербайджан - 19,250
29. Болгарія - 18,375
Українські клуби "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" вже знають своїх наступних суперників у єврокубках.
