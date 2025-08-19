Таблица коэффициентов УЕФА: какое место даст Украине прямую путевку в этап лиги ЛЧ

Как рассчитывают клубные коэффициенты

Рейтинг ассоциаций УЕФА определяется по итогам выступлений всех клубов страны в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в течение последних пяти сезонов. От позиции в таблице зависит количество мест для представителей ассоциации в будущих розыгрышах еврокубков.

В текущем сезоне очки начисляются за победы и ничьи, а также бонусами за участие в групповых этапах и выход в следующие стадии.

Победа на групповом этапе ЛЧ, ЛЕ или ЛК - 2 очка

Ничья на групповом этапе - 0,5 очка

Бонус за участие в групповом раунде Лиги чемпионов или Лиги Европы - 4 очка

Выход в плейофы (1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал, финал) ЛЧ или ЛЕ - дополнительно 1 очко за каждый этап

Выход в полуфинал или финал Лиги конференций - дополнительно 1 очко

Общий коэффициент складывается из среднего значения за текущий сезон (все набранные баллы делятся на количество клубов от страны) и результатов предыдущих четырех сезонов.

Если показатели оказываются равными, выше место занимает ассоциация с лучшим прошлогодним результатом.

Прямая путевка в групповой этап ЛЧ: что нужно Украине

Чтобы чемпион страны гарантированно попал в групповой этап Лиги чемпионов, ассоциация должна быть не ниже 11-го места в рейтинге УЕФА. Именно эта позиция открывает путь к автоматическому участию, без необходимости проходить квалификацию.

Сейчас Украина занимает 27-е место с 19,725 балла, поэтому все клубы вынуждены начинать борьбу с отборочных раундов. Это существенно усложняет задачу выхода в основные стадии турниров.

Чтобы подняться в рейтинге, украинским командам нужно получать стабильные победы в групповых этапах и выходить в весеннюю часть еврокубков в течение нескольких сезонов подряд.

Только комплексные успехи "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и других клубов позволят ассоциации подняться до уровня, который будет гарантировать чемпиону Украины прямую путевку в Лигу чемпионов.

Украинские клубы: без побед, но сохранены три представителя

На прошлой неделе украинские клубы не одержали ни одной победы. "Шахтер" расписал ничью с "Панатинаикосом", "Динамо" уступило "Пафосу" и вылетело из Лиги чемпионов, а "Полесье" проиграло "Пакшу" в ответном матче Лиги конференций.

Несмотря на неудачный результат, Украина сохранила трех участников еврокубков: "Динамо" продолжит выступление в Лиге Европы, тогда как "Шахтер" и "Полесье" сыграют в Лиге конференций.

Итак, после третьего квалификационного раунда позиция Украины осталась неизменной - 27 место в рейтинге.

Обновленный рейтинг УЕФА (ассоциации рядом с Украиной):

22. Сербия - 22,000

23. Венгрия - 21,875

24. Румыния - 21,625

25. Словакия - 21,375

26. Словения - 19,968

27. Украина - 19,725

28. Азербайджан - 19,250

29. Болгария - 18,375