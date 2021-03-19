Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов

На стадии 1/8 финала Лиги Европы от Украины выступали сразу два клуба - "Динамо" и "Шахтер". Шотландию, которая шла на позицию выше, представлял лишь "Рейнджерс". При этом отставание между странами в таблице УЕФА составляло 0,275 балла.

Если бы украинские клубы добыли хотя бы две ничьи, или кто-то из них одержал победу - Украина заняла бы желанное 11 место и практически гарантировала бы себе одно прямое попадание в ЛЧ. Помог Украине и "Рейджерс", который неожиданно уступил дома "Славии" и вылетел из турнира. Но в итоге ни "Динамо", ни "Шахтер" не смогли добыть хотя бы очко в противостояниях с "Вильярреалом" и "Ромой" соответственно.

Так, Украина впервые с 2008 года финиширует в таблице коэффициентов УЕФА ниже девятого места и теряет прямую путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Теперь и чемпиону страны, и команде, занявшей вторую строчку, придется пробиваться в ЛЧ через квалификацию.