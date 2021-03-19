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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила пряму путівку в Лігу чемпіонів

Автор: Ігор Литвиненко

"Динамо" і "Шахтар" не змогли додати балів Україні рейтингу країн УЄФА. Таким чином, Україна за підсумками нинішнього сезону посіла 12 місце і втратила пряму путівку в Лігу чемпіонів в сезоні 2022/2023.

Про це свідчить таблиця коефіцієнтів УЄФА.

На стадії 1/8 фіналу Ліги Європи від України виступали одразу два клуби - "Динамо" і "Шахтар". Шотландію, яка йшла на позицію вище, представляв лише "Рейнджерс". При цьому відставання між країнами в таблиці УЄФА становило 0,275 бала.

Якби українські клуби здобули хоча б дві нічиї, або хтось з них здобув перемогу - Україна посіла б бажане 11 місце і практично гарантувала б собі одне пряме попадання в ЛЧ. Допоміг Україні і "Рейджерс", який несподівано поступився вдома "Славії" і вилетів з турніру. Але в підсумку ні "Динамо", ні "Шахтар" не змогли здобути бодай очко у протистояннях з "Вільярреалом" і "Ромою" відповідно.

Так, Україна вперше з 2008 року фінішує в таблиці коефіцієнтів УЄФА нижче дев'ятого місця і втрачає пряму путівку в найпрестижніший клубний турнір Європи. Тепер і чемпіону країни, і команді, яка посіла другу сходинку, доведеться пробиватися в ЛЧ через кваліфікацію.

Нагадаємо, "Динамо" у матчі проти "Вільярреала" знову поступилося з рахунком 0:2.

Також РБК-Україна писало, що "Шахтар" двічі поступився "Ромі" з сумарною різницею в рахунку 1:5.

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