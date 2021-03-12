Таблица коэффициентов УЕФА: Украина имеет туманные шансы обогнать Шотландию

Так, у Украины, которая идет 12-й в рейтинге, осталось 33,100 балла, тогда как Шотландия добавила себе в актив еще 0,250 балла и теперь имеет 33,375.

Таким образом, шансов на то, чтобы обойти Шотландию в рейтинге у Украины осталось крайне мало. Для этого необходимо, чтобы "Динамо" и "Шахтер" в ответных матчах против "Вильяреала" и "Ромы" соответственно набрали хотя бы два очка. Это принесло бы в копилку страны еще 0,400 балла (очки делятся на количество участников еврокубков, а таких у Украины было пять). Но при этом необходимо, чтобы чешская "Славия" в ответном матче обыграла "Рейнджерс" и выбила шотландцев из Лиги Европы. При этом играть будут в Шотландии. Первый матч между клубами завершился вничью 1:1.

Также шансы на заветное 11-е место рейтинга УЕФА у Украины останутся, если "Динамо" или "Шахтер" смогут пройти своих оппонентов. Отметим, 11-е место с большой долей вероятности дарит одну прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне 2022/2023.