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Таблица коэффициентов УЕФА: Украина имеет туманные шансы обогнать Шотландию

Автор: Игорь Литвиненко

Украина вновь отпустила Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Оба украинских клуба в еврокубках "Динамо" и "Шахтер" уступили в своих матчах Лиги Европы, тогда как представитель Шотландии "Рейнджерс" добыл ничью.

Об этом свидетельствует таблица коэффициентов УЕФА.

Так, у Украины, которая идет 12-й в рейтинге, осталось 33,100 балла, тогда как Шотландия добавила себе в актив еще 0,250 балла и теперь имеет 33,375.

Таким образом, шансов на то, чтобы обойти Шотландию в рейтинге у Украины осталось крайне мало. Для этого необходимо, чтобы "Динамо" и "Шахтер" в ответных матчах против "Вильяреала" и "Ромы" соответственно набрали хотя бы два очка. Это принесло бы в копилку страны еще 0,400 балла (очки делятся на количество участников еврокубков, а таких у Украины было пять). Но при этом необходимо, чтобы чешская "Славия" в ответном матче обыграла "Рейнджерс" и выбила шотландцев из Лиги Европы. При этом играть будут в Шотландии. Первый матч между клубами завершился вничью 1:1.

Также шансы на заветное 11-е место рейтинга УЕФА у Украины останутся, если "Динамо" или "Шахтер" смогут пройти своих оппонентов. Отметим, 11-е место с большой долей вероятности дарит одну прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне 2022/2023.

Напомним, вчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" дома уступило "Вильяреалу" 0:2.

При этом "Шахтер" на выезде уступил "Роме" с еще большим счетом - 0:3.

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