ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською → Киев, Четверг 11 марта 2021 21:48
"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Фото: матч "Динамо" - "Вильярреал" (twitter.com/villarrealcf)
Автор: Роман Тверденко

Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Мирчи Луческу пропустила два безответных гола.

Подробности - в материале РБК-Украина.

Вильярреал с первых минут начал давить защиту киевлян и создавать моменты. Ближе к середине первого тайма "Динамо" отодвинуло игру от своих ворот и пыталось обострять игру в атаке. Но забить в первом тайме Вильярреалу все же удалось. На 30-й минуте Пау Торрес замкнул прострел от Херарда Морено.

Во втором тайме у "Динамо" шансов не прибавилось, а Вильярреал смог забить еще один гол. На добивании Рауль Альбиоль на 52-й минуте удвоил преимущество гостей.

В итоге Динамо ждет ответного матча в Испании в сомнительном настроении, пропустив два гола дома. Вторая игра состоится 18 марта.

Напомним, сегодня Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского до конца текущего сезона. На нем домашние матчи проводил донецкий "Олимпик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо Лига Европы
NEWS
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады