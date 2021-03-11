"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Команда Мирчи Луческу пропустила два безответных гола.
Подробности - в материале РБК-Украина.
Вильярреал с первых минут начал давить защиту киевлян и создавать моменты. Ближе к середине первого тайма "Динамо" отодвинуло игру от своих ворот и пыталось обострять игру в атаке. Но забить в первом тайме Вильярреалу все же удалось. На 30-й минуте Пау Торрес замкнул прострел от Херарда Морено.
Во втором тайме у "Динамо" шансов не прибавилось, а Вильярреал смог забить еще один гол. На добивании Рауль Альбиоль на 52-й минуте удвоил преимущество гостей.
В итоге Динамо ждет ответного матча в Испании в сомнительном настроении, пропустив два гола дома. Вторая игра состоится 18 марта.
Напомним, сегодня Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского до конца текущего сезона. На нем домашние матчи проводил донецкий "Олимпик".