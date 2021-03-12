Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна має примарні шанси обігнати Шотландію

Так, в України, яка йде 12-й в рейтингу, залишилося 33,100 бала, тоді як Шотландія додала собі в актив ще 0,250 бали і тепер має 33,375.

Таким чином, шансів на те, щоб обійти Шотландію в рейтингу в України залишилося вкрай мало. Для цього необхідно, щоб "Динамо" і "Шахтар" у матчах проти "Вільяреала" і "Роми" відповідно набрали хоча б два очки. Це принесло б в скарбничку країни ще 0,400 бали (очки діляться на кількість учасників єврокубків, а таких в Україні було п'ять). Але при цьому необхідно, щоб чеська "Славія" у повторному матчі обіграла "Рейнджерс" і вибила шотландців з Ліги Європи. При цьому грати будуть в Шотландії. Перший матч між клубами завершився внічию 1:1.

Також шанси на заповітне 11-е місце рейтингу УЄФА в України залишаться, якщо "Динамо" або "Шахтар" зможуть пройти своїх опонентів. Зазначимо, 11-е місце з великою часткою ймовірності дарує одну пряму путівку в Лігу чемпіонів в сезоні 2022/2023.