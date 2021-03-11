Римский разгром. "Шахтер" пропустил от "Ромы" три безответных мяча

До середины первого тайма игра была более-менее равной и ничто особо не предвещало гола. Но на 23-й минуте игроки "Ромы" игру оживили. После аута в центре поля мяч попал к Педро, который протянул его к штрафной и вывел Пеллегрини на встречу с Трубиным. Итальянец шансом воспользовался и отправил мяч в сетку - 1:0.

47’ #RomaShakhtar 1-0

Fine primo tempo, Roma in vantaggio grazie a questo gol di Pellegrini



pic.twitter.com/OmwqkZrokH — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) March 11, 2021

"Горняки" спустя всего четыре минуты могли отыграться. Додо прострелил с лицевой на линию вратарской, где Мораес в упор не смог переиграть голкипера римлян Пау Лопеса. А после чуть не отметился в ворота своей бывшей команды Мхитарян. Трубин неудачно сыграл выйдя далеко из ворот, мяч попал в центре поля к Мхитаряну, который сразу же пробил по воротам. Но круглый пролетел немного выше. В первом тайме больше голов команды не забивали.

С самого начала второй половины игроки "Шахтера" начали более активно атаковать. И уже на старте второй 45-минутки Тете мог счет сравнять, но его удар парировал Пау Лопес. А ближе к середине тайма голкиперу римлян еще раз пришлось выручать свою команду. Вновь с линии вратарской из-под защитника пробивал Мораес. И когда казалось, что ближе к голу именно "горняки", снова забила "Рома". Эль-Шаарави на 73-й минуте протянул мяч с центра поля, протиснулся между двух защитников "Шахтера" и отправил мяч над Трубиным - 2:0.

А на 77-й минуте "Рома" довела счет до разгромного. После подачи с углового Манчини головой переправил круглый в сетку - 3:0.

Больше команды голов не забивали. Таким образом "горняки" имеют достаточно туманные шансы на выход в четвертьфинал. Через неделю в ответном матче в Киеве "Шахтеру" нужно забивать минимум трижды и не пропускать, чтобы хотя бы перевести матч в овертайм.