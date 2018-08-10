Сытник: НАБУ планирует передать в САП дела, в которых фигурируют нардепы

Новости Политика 10.08.2018 - 12:57
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

По его словам, уже подготовлены проекты подозрений

В Специализированную антикоррупционную прокуратуру будет направлено несколько уголовных производств, в которых фигурируют народные депутаты Украины. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже подготовлены проекты подозрений.

"Сейчас есть интересные наработки по другим делам. Подготовлены проекты подозрений и предварительно согласованы с процессуальными руководителями по делам, где фигурируют и народные депутаты. Сейчас мы постараемся направлять их в САП для того, чтобы выходить на Верховную раду", - сообщил Сытник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Генпрокуратуры Юрий Луценко не исключает новых представлений на снятие депутатской неприкосновенности ближе к началу работы Верховной рады. Генпрокурор напомнил, что в целом прокуратура внесла представления о снятии депутатской неприкосновенности с одиннадцати народных избранников.

В июне агентство сообщало, что в НАБУ готовятся новые представления на нардепов. Сытник тогда отметил, что готовятся новые представления на народных депутатов, однако он отказался назвать фамилии народных депутатов.

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Теги:  нардеп,  НАБУ,  Артем Сытник,  САП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС