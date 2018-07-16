Луценко не исключает новых представлений на нардепов ближе к осени

Луценко планирует внести представления за две недели до начала работы парламента

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает новых представлений на снятие депутатской неприкосновенности ближе к началу работы Верховной рады. Об этом он заявил сегодня во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор напомнил, что в целом прокуратура внесла представления о снятии депутатской неприкосновенности с одиннадцати народных избранников.

"Я внесу представление те, которые вносил и не исключаю, что будут новые", - заявил Луценко.

Он отметил, что планирует это сделать ориентировочно за две недели до начала работы парламента после летних каникул.

"Подам я их за две недели до начала работы Верховной рады, чтобы председатель парламента мог расписать их за соответствующими комитетами", - сказал Луценко.

Отметим, Рада вернется с каникул 3 сентября, первое же заседание парламента состоится 4 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАБУ готовятся новые представления на нардепов.