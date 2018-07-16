Луценко не исключает новых представлений на нардепов ближе к осени
Луценко планирует внести представления за две недели до начала работы парламента
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает новых представлений на снятие депутатской неприкосновенности ближе к началу работы Верховной рады. Об этом он заявил сегодня во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
Генпрокурор напомнил, что в целом прокуратура внесла представления о снятии депутатской неприкосновенности с одиннадцати народных избранников.
"Я внесу представление те, которые вносил и не исключаю, что будут новые", - заявил Луценко.
Он отметил, что планирует это сделать ориентировочно за две недели до начала работы парламента после летних каникул.
"Подам я их за две недели до начала работы Верховной рады, чтобы председатель парламента мог расписать их за соответствующими комитетами", - сказал Луценко.
Отметим, Рада вернется с каникул 3 сентября, первое же заседание парламента состоится 4 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что в НАБУ готовятся новые представления на нардепов.