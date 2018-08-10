Ситник: НАБУ планує передати до САП справи, в яких фігурують нардепи

Новини Політика 10.08.2018 - 12:57
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

За його словами, вже підготовлені проекти підозр

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде скеровано кілька кримінальних проваджень, в яких фігурують народні депутати України. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вже підготовлені проекти підозр.

"Зараз є цікаві напрацювання по іншим справам. Підготовлені проекти підозр і попередньо узгоджені з процесуальними керівниками по справам, де фігурують і народні депутати. Зараз ми будемо намагатись скеровувати їх у САП для того, щоб виходити на Верховну раду", - повідомив Ситник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Генпрокуратури Юрій Луценко не виключає нових подань на зняття депутатської недоторканності ближче до початку роботи Верховної ради. Генпрокурор нагадав, що в цілому прокуратура внесла подання про зняття депутатської недоторканності з одинадцяти народних обранців.

У червні агентство повідомляло, що у НАБУ готуються нові вистави на нардепів. Ситник тоді зазначив, що готуються нові подання на народних депутатів, однак він відмовився назвати прізвища народних депутатів.

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Теги:  нардеп,  НАБУ,  Артем Сытник,  САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС