Однако он отказался назвать фамилии народных депутатов

В НАБУ готовятся новые представления на нардепов. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник после пресс-брифинга.

Так, Артем Сытник сообщил, что готовятся новые представления на народных депутатов. Однако он отказался назвать фамилии народных депутатов.

"Мы не анонсируем и не комментируем представление и подозрения. Фамилии я называть не могу. Мы правоохранительным органом, работающим в различных сферах, в том числе в отношении тех депутатов, которые задействованы в коррупционных схемах. Представление конечно будут, над ними сейчас идет активная работа ", - рассказал Сытник.

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ проводит расследование против Лещенко по фактам незаконного обогащения.

