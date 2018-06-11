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В НАБУ готовятся новые представления на нардепов

НовостиОбщество    11.06.2018 - 17:05

Однако он отказался назвать фамилии народных депутатов

В НАБУ готовятся новые представления на нардепов. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник после пресс-брифинга.

Так, Артем Сытник сообщил, что готовятся новые представления на народных депутатов. Однако он отказался назвать фамилии народных депутатов.

"Мы не анонсируем и не комментируем представление и подозрения. Фамилии я называть не могу. Мы правоохранительным органом, работающим в различных сферах, в том числе в отношении тех депутатов, которые задействованы в коррупционных схемах. Представление конечно будут, над ними сейчас идет активная работа ", - рассказал Сытник.

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ проводит расследование против Лещенко по фактам незаконного обогащения.
 

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Теги публикации: НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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