Не сыграло существенной роли: Пентагон об ударах гиперзвуковыми ракетами по Украине

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, применение Россией гиперзвуковых ракет не имеет значительных последствий в войне.

"Помимо скорости оружия, с точки зрения его влияния на определенную цель, мы не наблюдаем действительно значительных эффектов, меняющих игру на сегодняшний день от доставки небольшого количества гиперзвуковых ракет, которые использовали русские", - заявил Милли.

Пентагон проанализировал каждый случай применения гиперзвуковых ударов, однако Милли не стал раскрывать подробностей, поскольку может уточнить их лишь на секретном заседании.

Во время слушаний перед законодателями Палаты представителей, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что президент России Владимир Путин пытается создать конкретный эффект при помощи этого вооружения.

"Она (гиперзвуковое ракета, - ред.) движется со скоростью, которая делает ее очень сложной для перехвата. Но это не стало переломным моментом", - добавил Ллойд.