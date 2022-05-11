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Не зіграло суттєвої ролі: Пентагон про удари гіперзвуковими ракетами по Україні

Фото: Пентагон прокоментував застосування гіперзвукових ракет Росією проти України (Wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація застосувала проти України близько 10 гіперзвукових ракет. У Пентагоні вважають, що це не зіграло суттєвої ролі у війні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, застосування Росією гіперзвукових ракет не має значних наслідків у війні.

"Окрім швидкості зброї, з точки зору її впливу на певну мету, ми не спостерігаємо справді значних ефектів, що змінюють гру на сьогодні від доставки невеликої кількості гіперзвукових ракет, які використовували росіяни", - заявив Міллі.

Пентагон проаналізував кожен випадок застосування гіперзвукових ударів, однак Міллі не став розкривати подробиць, оскільки може уточнити їх лише на секретному засіданні.

Під час слухань перед законодавцями Палати представників, голова Пентагону Ллойд Остін відзначив, що президент Росії Володимир Путін намагається створити конкретний ефект за допомогою цього озброєння.

"Вона (гіперзвукова ракета, - ред.) рухається зі швидкістю, яка робить її дуже складною для перехоплення. Але це не стало переломним моментом", - додав Ллойд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Пентагону, з початку війни проти України, Росія застосувала близько 10 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Також нещодавно країна-окупант заявила про створення нових гіперзвукових ракет, якими оснащуватимуть ракетоносці Ту-22МЗМ.

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