ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска выпустили по Украине около 10 гиперзвуковых ракет, - Пентагон

Новина українською →
Вторник 10 мая 2022 22:25
Российские войска выпустили по Украине около 10 гиперзвуковых ракет, - Пентагон Фото: Россия использовала около 10 гиперзвуковых ракет против Украины (Wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Россия задействовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет "Кинжал" в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Чиновник Минобороны США сообщил, что вероятнее всего количество гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые РФ запустила по городам Украины, составляет от 10 до 12 единиц. При этом первое применение такого типа ракет было замечено на западе Украины.

При этом он добавил, что США не могут подтвердить информацию украинских чиновников о том, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" применялись во время недавней ракетной атаки, совершенной по Одессе.

Ранее мы сообщали, что, по состоянию на 22 марта, в США заявляли, что им известно, по крайней мере об одном случае применения гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что в России заявили о создании новых гиперзвуковых ракет. Ими планируют оснастить дальние ракетоносцы Ту-22МЗМ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Вооруженные силы Украины ракетный удар Война России против Украины
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы