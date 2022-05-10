Российские войска выпустили по Украине около 10 гиперзвуковых ракет, - Пентагон

Россия задействовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет "Кинжал" в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Чиновник Минобороны США сообщил, что вероятнее всего количество гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые РФ запустила по городам Украины, составляет от 10 до 12 единиц. При этом первое применение такого типа ракет было замечено на западе Украины.

При этом он добавил, что США не могут подтвердить информацию украинских чиновников о том, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" применялись во время недавней ракетной атаки, совершенной по Одессе.