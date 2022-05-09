"Превзойдут разработки ведущих стран". В РФ заявили о создании новых гиперзвуковых ракет

В России заявили о создании новых гиперзвуковых ракет. Ими планируют оснастить дальние ракетоносцы Ту-22МЗМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера РФ Юрия Борисова Интерфаксу .

"Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств", - заявил он.

Российский чиновник добавил, что данными ракетами хотят оснащать "модернизированные и перспективные авиационные комплексы". По его словам, скоро Россия проведет испытания на ракетоносцах Ту-22М3М.