ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не связано с бойкотом: Нидерланды не направят официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин

Новина українською →
Амстердам, Пятница 14 января 2022 21:58
Не связано с бойкотом: Нидерланды не направят официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин Фото: Нидерланды отказались направить на Олимпиаду в Пекине официальную делегацию (Carl Court/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нидерланды не отправят официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом в правительстве страны подчеркнули, что отказ не связан с дипломатическим бойкотом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как отмечает издание, на Олимпиаду-2022 не приедут ни король Нидерландов, ни правительственная делегация. При этом отказ не имеет ничего общего с дипломатическим бойкотом, объявленным Пекину ранее рядом стран.

Поводом для решения не отправлять на Игры официальную делегацию являются то, что нидерландские болельщики не смогут посетить Олимпиаду. Король страны Виллем-Александер ранее заявил, что не намерен ехать на Олимпиаду в Пекин по той же причине.

Напомним, США и ряд стран приняли решение объявить Олимпиаде в Пекине дипломатический бойкот и не направлять в Китай официальные делегации.

Отметим, Китай выразил недовольство из-за бойкота Олимпиады в Пекине, посчитав это политической манипуляцией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Китай Олимпиада
NEWS
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонний саммит с Путиным, - Ермак
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины