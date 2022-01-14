Не связано с бойкотом: Нидерланды не направят официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин
Нидерланды не отправят официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом в правительстве страны подчеркнули, что отказ не связан с дипломатическим бойкотом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Как отмечает издание, на Олимпиаду-2022 не приедут ни король Нидерландов, ни правительственная делегация. При этом отказ не имеет ничего общего с дипломатическим бойкотом, объявленным Пекину ранее рядом стран.
Поводом для решения не отправлять на Игры официальную делегацию являются то, что нидерландские болельщики не смогут посетить Олимпиаду. Король страны Виллем-Александер ранее заявил, что не намерен ехать на Олимпиаду в Пекин по той же причине.
Напомним, США и ряд стран приняли решение объявить Олимпиаде в Пекине дипломатический бойкот и не направлять в Китай официальные делегации.
Отметим, Китай выразил недовольство из-за бойкота Олимпиады в Пекине, посчитав это политической манипуляцией.