Не связано с бойкотом: Нидерланды не направят официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин

Нидерланды не отправят официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине. При этом в правительстве страны подчеркнули, что отказ не связан с дипломатическим бойкотом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Как отмечает издание, на Олимпиаду-2022 не приедут ни король Нидерландов, ни правительственная делегация. При этом отказ не имеет ничего общего с дипломатическим бойкотом, объявленным Пекину ранее рядом стран.

Поводом для решения не отправлять на Игры официальную делегацию являются то, что нидерландские болельщики не смогут посетить Олимпиаду. Король страны Виллем-Александер ранее заявил, что не намерен ехать на Олимпиаду в Пекин по той же причине.