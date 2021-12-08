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Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

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Австралия, Среда 08 декабря 2021 08:12
Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине Фото: Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине (МОК)
Автор: Наталья Скороход

Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

По его словам, австралийские официальные лица бойкотируют мероприятие после того, как в последние годы были разрушены отношения страны с Китаем.

"Я делаю это, потому что это отвечает национальным интересам Австралии. Это правильный поступок", - сказал Моррисон.

Он отметил, что австралийские спортсмены по-прежнему смогут соревноваться на Олимпиаде.

Причиной решения Моррисон назвал нарушения прав человека в Китае. Он добавил, что Китай критически отнесся к усилиям Австралии по созданию сильных сил обороны в регионе, "особенно в связи с нашим недавним решением приобрести атомные подводные лодки".

"Для этого не было никаких препятствий с нашей стороны, но китайское правительство постоянно не принимало эти возможности для нашей встречи", - сказал Моррисон.

Олимпийский комитет Австралии заявил, что заявление Моррисона не повлияет на организацию 40 австралийских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде.

"Безопасно доставить спортсменов в Пекин, безопасно участвовать в соревнованиях и благополучно доставить их домой остается нашей самой большой проблемой. Наши австралийские спортсмены тренируются и соревнуются с этой олимпийской мечтой уже четыре года, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им добиться успеха", - заявил исполнительный директор комитета Мэтт Кэрролл.

Напомним, что Китай выразил недовольство из-за бойкота Олимпиады в Пекине. Там считают это политической манипуляцией.

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