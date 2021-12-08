Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News .

По его словам, австралийские официальные лица бойкотируют мероприятие после того, как в последние годы были разрушены отношения страны с Китаем.

"Я делаю это, потому что это отвечает национальным интересам Австралии. Это правильный поступок", - сказал Моррисон.

Он отметил, что австралийские спортсмены по-прежнему смогут соревноваться на Олимпиаде.

Причиной решения Моррисон назвал нарушения прав человека в Китае. Он добавил, что Китай критически отнесся к усилиям Австралии по созданию сильных сил обороны в регионе, "особенно в связи с нашим недавним решением приобрести атомные подводные лодки".

"Для этого не было никаких препятствий с нашей стороны, но китайское правительство постоянно не принимало эти возможности для нашей встречи", - сказал Моррисон.

Олимпийский комитет Австралии заявил, что заявление Моррисона не повлияет на организацию 40 австралийских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде.