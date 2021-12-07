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Китай отреагировал на дипломатический бойкот США Олимпиады

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Китай, Вторник 07 декабря 2021 15:19
Китай отреагировал на дипломатический бойкот США Олимпиады Фото: Китай отреагировал на дипломатический бойкот США Олимпиады (Международный_олимпийский_комитет_МОК)
Автор: Ольга Белей

В МИД Китая назвали дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года со стороны США "вопиющей политической провокацией". И пообещали, что если США не изменят свою позицию, то Китай примет решительные контрмеры.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявлении спикера МИД Китая Чжао Лицзяня.

"Хочу подчеркнуть, что зимние Олимпийские игры - это не сцена для политических позерств и манипуляций. Американские политики продолжают пропагандировать "дипломатический бойкот", даже не будучи приглашенными на Игры. Это принятие желаемого за действительное и чистая публичная демонстрация нацелены на политические манипуляции. Это серьезная пародия на дух Олимпийской хартии, вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление 1,4 млрд китайцев. Это только заставит китайский народ и мир ясно увидеть антикитайский характер и лицемерие американских политиков", - сказал он.

Спикер МИД также подчеркнул, что "США должны занять правильную позицию, действовать в соответствии с олимпийским духом "вместе", серьезно относиться к проблемам Китая и избегать политизации спорта".

"Им следует прекратить пропаганду так называемого "дипломатического бойкота" зимних игр в Пекине, чтобы это не повлияло на двусторонний диалог и сотрудничество в важных областях. Если США будут действовать по-своему, Китай примет решительные контрмеры", - резюмировал Чжао Лицзянь.

Напомним, Вашингтон ранее сообщал, что рассматривает возможность введения бойкота Олимпиады в Пекине. В ноябре Белый дом отмечал, что решение по этому вопросу еще не принято. Известно, что вероятность бойкота рассматривают Великобритания и Австралия.

Напомним, в конце октября группа американских сенаторов предложила бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Кроме того, ранее прошла виртуальная встреча Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе беседы речь шла о правах человека и вопросах безопасности.

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