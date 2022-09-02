Из Святогорской Лавры 1 сентября провели эвакуацию: что известно

"Как только поступила информация, что в монастыре есть люди, готовые уехать, началась работа по планированию и организации проведения эвакуации. Сегодня (1 сентября - ред.) из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек", - отметили в МВА.

Сейчас все спасенные граждане в безопасности. Однако, служители монастыря и значительное количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются выезжать.

В городской военной администрации добавили, что Святогорская Лавра, которая расположена на правом берегу Северского Донца, последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций россиян, временно удерживающих левый берег реки.