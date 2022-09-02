Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію: що відомо

"Як тільки надійшла інформація, що в монастирі є люди, готові виїхати, почалася робота з планування та організації проведення евакуації. Сьогодні (1 вересня - ред.) зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 17 осіб", - зазначили у МВА.

Наразі всі врятовані громадяни у безпеці. Проте, служителі монастиря та значна кількість цивільних досі перебувають у зоні бойових дій і відмовляються виїжджати.

У міській військовій адміністрації додали, що Святогірська Лавра, яка розташована на правому березі Сіверського Донця, останні декілька місяців є об’єктом постійних обстрілів і маніпуляцій росіян, що тимчасово утримують лівий берег ріки.