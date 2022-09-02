Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію: що відомо

Першого вересня вдалося провести евакуацію мирних людей зі Святогірської Лаври. Однак значна кількість цивільних досі відмовляється виїжджати із зони бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Святогірської міської військової адміністрації.
"Як тільки надійшла інформація, що в монастирі є люди, готові виїхати, почалася робота з планування та організації проведення евакуації. Сьогодні (1 вересня - ред.) зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 17 осіб", - зазначили у МВА.
Наразі всі врятовані громадяни у безпеці. Проте, служителі монастиря та значна кількість цивільних досі перебувають у зоні бойових дій і відмовляються виїжджати.
У міській військовій адміністрації додали, що Святогірська Лавра, яка розташована на правому березі Сіверського Донця, останні декілька місяців є об’єктом постійних обстрілів і маніпуляцій росіян, що тимчасово утримують лівий берег ріки.
У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.
Також ми писали, що в Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.
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