RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію: що відомо

Фото: Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію (Святогірська МВА)
Автор: Олег Васьків

Першого вересня вдалося провести евакуацію мирних людей зі Святогірської Лаври. Однак значна кількість цивільних досі відмовляється виїжджати із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Святогірської міської військової адміністрації.

"Як тільки надійшла інформація, що в монастирі є люди, готові виїхати, почалася робота з планування та організації проведення евакуації. Сьогодні (1 вересня - ред.) зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 17 осіб", - зазначили у МВА.

Наразі всі врятовані громадяни у безпеці. Проте, служителі монастиря та значна кількість цивільних досі перебувають у зоні бойових дій і відмовляються виїжджати.

У міській військовій адміністрації додали, що Святогірська Лавра, яка розташована на правому березі Сіверського Донця, останні декілька місяців є об’єктом постійних обстрілів і маніпуляцій росіян, що тимчасово утримують лівий берег ріки.

У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

Також ми писали, що в Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти України