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Как эвакуироваться из Донецкой области: алгоритм действий

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Донецк, Вторник 02 августа 2022 11:23
Как эвакуироваться из Донецкой области: алгоритм действий Фото: эвакуация из Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эвакуация граждан из Донецкой области должна пройти слаженно и четко. В Минреинтеграции уже завершили организацию логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так, для людей, которые планируют эвакуироваться, опубликован алгоритм действий:

  1. Обратиться на горячие линии Донецкой военно-гражданской администрации или воспользоваться соответствующими чат-ботами;
  2. На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации;
  3. Отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами;
  4. Во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ;
  5. По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

В министерстве заверили, что всем гражданам, которые эвакуируются, предоставят помощь.

При этом там отметили, что принуждать эвакуироваться никого не будут. Однако граждане, которые откажутся от выезда в безопасные регионы, берут персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей.

Напомним, правительство Украины вводит обязательную эвакуацию жителей Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что из области должны выехать более 200 тысяч человек, среди которых 52 тысячи детей.

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эвакуация Донецкая область
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