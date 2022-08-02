Как эвакуироваться из Донецкой области: алгоритм действий

Эвакуация граждан из Донецкой области должна пройти слаженно и четко. В Минреинтеграции уже завершили организацию логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Так, для людей, которые планируют эвакуироваться, опубликован алгоритм действий:

Обратиться на горячие линии Донецкой военно-гражданской администрации или воспользоваться соответствующими чат-ботами; На основании обращения к вам приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации; Отправка из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами; Во время поездки вам помогут оформить справку ВПЛ; По прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

В министерстве заверили, что всем гражданам, которые эвакуируются, предоставят помощь.

При этом там отметили, что принуждать эвакуироваться никого не будут. Однако граждане, которые откажутся от выезда в безопасные регионы, берут персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей.