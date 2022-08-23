В Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации

В Украине будут лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмином предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, опека или попечительство над такими детьми прекращается.

Новое распоряжение касается, в том числе и детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также которые устроены в семье патронатных воспитателей.

Также, согласно новому постановлению, договоры о принятии таких детей в приемные семьи, об организации деятельности детских домов семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке.