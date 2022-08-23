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В Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 16:28
В Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации Фото: в Украине будут лишать опеки за отказ от обязательной эвакуации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине будут лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабмином предусмотрено, что в случае, если лица, заменяющие родителей, отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, опека или попечительство над такими детьми прекращается.

Новое распоряжение касается, в том числе и детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также которые устроены в семье патронатных воспитателей.

Также, согласно новому постановлению, договоры о принятии таких детей в приемные семьи, об организации деятельности детских домов семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке.

Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области. Президент Владимир Зеленский также лично призывал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 августа с начала обязательной эвакуации из Донецкой области вывезли более 5 тысяч человек. Всего с подконтрольной Украине территории региона вывезли три четверти населения.

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