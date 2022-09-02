Из Святогорской Лавры 1 сентября провели эвакуацию: что известно
Первого сентября удалось провести эвакуацию мирных людей из Святогорской Лавры. Однако значительное количество гражданских до сих пор отказывается выезжать из зоны боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Святогорской городской военной администрации.
"Как только поступила информация, что в монастыре есть люди, готовые уехать, началась работа по планированию и организации проведения эвакуации. Сегодня (1 сентября - ред.) из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек", - отметили в МВА.
Сейчас все спасенные граждане в безопасности. Однако, служители монастыря и значительное количество гражданских до сих пор находятся в зоне боевых действий и отказываются выезжать.
В городской военной администрации добавили, что Святогорская Лавра, которая расположена на правом берегу Северского Донца, последние несколько месяцев является объектом постоянных обстрелов и манипуляций россиян, временно удерживающих левый берег реки.
В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация
Напомним, РБК-Украина публиковало алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области. Президент Владимир Зеленский лично призвал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.
Также мы писали, что в Украине лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.
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