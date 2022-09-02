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Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію: що відомо

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П'ятниця 02 вересня 2022 00:46
Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію: що відомо Фото: Зі Святогірської Лаври 1 вересня провели евакуацію (Святогірська МВА)
Автор: Олег Васьків

Першого вересня вдалося провести евакуацію мирних людей зі Святогірської Лаври. Однак значна кількість цивільних досі відмовляється виїжджати із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Святогірської міської військової адміністрації.

"Як тільки надійшла інформація, що в монастирі є люди, готові виїхати, почалася робота з планування та організації проведення евакуації. Сьогодні (1 вересня - ред.) зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати 17 осіб", - зазначили у МВА.

Наразі всі врятовані громадяни у безпеці. Проте, служителі монастиря та значна кількість цивільних досі перебувають у зоні бойових дій і відмовляються виїжджати.

У міській військовій адміністрації додали, що Святогірська Лавра, яка розташована на правому березі Сіверського Донця, останні декілька місяців є об’єктом постійних обстрілів і маніпуляцій росіян, що тимчасово утримують лівий берег ріки.

У Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

Також ми писали, що в Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів.

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