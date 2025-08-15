UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Святогірську внаслідок обстрілу РФ загинули двоє поліцейських

Фото: у Святогірську внаслідок обстрілу РФ загинули двоє поліцейських (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Святогірську під час виконання службових обов’язків загинули двоє поліцейських. Їхнє авто потрапило під російський обстріл у п'ятницю, 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили у МВС, співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечували правопорядок і публічну безпеку. Автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл.

Смертельні поранення отримали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

 

Обстріли України 15 серпня

Нагадаємо, російські окупанти 15 серпня атакували Суми. "Приліт" був по цивільній інфраструктурі в центрі міста - під ударом опинився центральний міський ринок. Виникла пожежа на місці прильоту.

Також росіяни сьогодні обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа. В ДСНС підтвердили загибель цивільного та поранення ще одного, а також показали фото з місця атаки.

А вранці росіяни вдарили по цивільному авто, що стояло на автозаправці в Сумській області. Пошкоджено будівлю АЗС і автомобіль, водій дістав опіки.

Донецька областьСвятогорскВійна в Україні