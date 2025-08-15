В Святогорске в результате обстрела РФ погибли двое полицейских

В Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщили в МВД, сотрудники полиции находились на дежурстве, обеспечивали правопорядок и публичную безопасность. Автомобиль, на котором двигались правоохранители, попал под вражеский обстрел.
Смертельные ранения получили старший участковый офицер отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского РУП Роман Пеньков и полицейский-водитель местного подразделения полиции охраны Валентин Гавриш.
Напомним, российские оккупанты 15 августа атаковали Сумы. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре в центре города - под ударом оказался центральный городской рынок. Возник пожар на месте прилета.
Также россияне сегодня обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар. В ГСЧС подтвердили гибель гражданского и ранения еще одного, а также показали фото с места атаки.
А утром россияне ударили по гражданскому авто, стоявшему на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и автомобиль, водитель получил ожоги.