В Святогорске в результате обстрела РФ погибли двое полицейских

Обстрелы Украины 15 августа

Напомним, российские оккупанты 15 августа атаковали Сумы. "Прилет" был по гражданской инфраструктуре в центре города - под ударом оказался центральный городской рынок. Возник пожар на месте прилета.

Также россияне сегодня обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар. В ГСЧС подтвердили гибель гражданского и ранения еще одного, а также показали фото с места атаки.

А утром россияне ударили по гражданскому авто, стоявшему на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и автомобиль, водитель получил ожоги.