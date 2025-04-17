Свято під загрозою: у Сумах попередили, чого уникати на Великдень

Мешканців і гостей міста Суми закликали бути особливо обережними впродовж великодніх свят. На тлі загрози нових ворожих ударів по місту радять, зокрема, уникати скупчень людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міської ради у Facebook.
Українцям нагадали, що в місті зберігається загроза нових ударів з боку ворога. Тож у передвеликодні дні та на свято потрібно уникати масових скупчень людей.
"В умовах повномасштабної війни ворог і далі застосовує терор проти мирного населення, не гребуючи ударами по релігійних і цивільних об'єктах. Тож, у святкові дні великі скупчення людей можуть стати потенційною ціллю для атаки або провокацій", - пояснили громадянам.
З огляду на таку ситуацію, людей просять максимально обмежити перебування у місцях масового скупчення. Особливо на Великдень (у неділю, 20 квітня), коли традиційно відбуваються:
Керівництво громади просить мешканців:
"Бережімо себе та рідних", - підсумували у прес-службі міськради.
Варто зазначити, що освячувати паски у Сумах у Свято-Воскресенському кафедральному соборі розпочнуть ще до настання свята Великодня.
В цілому освячення (згідно з інформацією "Православної Сумщини") відбуватиметься впродовж двох днів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.
Тим часом у Хмельницькій області змінять комендантську годину на Великдень. Заходи безпеки - будуть посилені.
Відзначатимуть Великдень за особливими правилами й у Київській області.
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