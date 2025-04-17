Свято під загрозою: у Сумах попередили, чого уникати на Великдень

Як святкувати Великдень у Сумах безпечно

Українцям нагадали, що в місті зберігається загроза нових ударів з боку ворога. Тож у передвеликодні дні та на свято потрібно уникати масових скупчень людей.

"В умовах повномасштабної війни ворог і далі застосовує терор проти мирного населення, не гребуючи ударами по релігійних і цивільних об'єктах. Тож, у святкові дні великі скупчення людей можуть стати потенційною ціллю для атаки або провокацій", - пояснили громадянам.

З огляду на таку ситуацію, людей просять максимально обмежити перебування у місцях масового скупчення. Особливо на Великдень (у неділю, 20 квітня), коли традиційно відбуваються:

богослужіння;

освячення пасок.

Керівництво громади просить мешканців:

бути пильними;

дотримуватись сигналів тривоги;

за можливості - дивитися трансляції богослужінь онлайн;

обирати безпечні формати святкування у родинному колі.

"Бережімо себе та рідних", - підсумували у прес-службі міськради.

Публікація Сумської міської ради (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)

Коли в Сумах можна буде освятити паски

Варто зазначити, що освячувати паски у Сумах у Свято-Воскресенському кафедральному соборі розпочнуть ще до настання свята Великодня.

В цілому освячення (згідно з інформацією "Православної Сумщини") відбуватиметься впродовж двох днів:

у суботу, 19 квітня - після 09:00 й до 17:00 (Літургія і перше освячення пасок);

в неділю, 20 квітня - після 05:30 й до 17:00 (Рання і літургія з освяченням пасок).

Розклад богослужінь у соборі (скриншот: pravoslavya.sumy.ua)