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Свято під загрозою: у Сумах попередили, чого уникати на Великдень

Великдень під час війни - потенційно небезпечний (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Мешканців і гостей міста Суми закликали бути особливо обережними впродовж великодніх свят. На тлі загрози нових ворожих ударів по місту радять, зокрема, уникати скупчень людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумської міської ради у Facebook.

Як святкувати Великдень у Сумах безпечно

Українцям нагадали, що в місті зберігається загроза нових ударів з боку ворога. Тож у передвеликодні дні та на свято потрібно уникати масових скупчень людей.

"В умовах повномасштабної війни ворог і далі застосовує терор проти мирного населення, не гребуючи ударами по релігійних і цивільних об'єктах. Тож, у святкові дні великі скупчення людей можуть стати потенційною ціллю для атаки або провокацій", - пояснили громадянам.

З огляду на таку ситуацію, людей просять максимально обмежити перебування у місцях масового скупчення. Особливо на Великдень (у неділю, 20 квітня), коли традиційно відбуваються:

  • богослужіння;
  • освячення пасок.

Керівництво громади просить мешканців:

  • бути пильними;
  • дотримуватись сигналів тривоги;
  • за можливості - дивитися трансляції богослужінь онлайн;
  • обирати безпечні формати святкування у родинному колі.

"Бережімо себе та рідних", - підсумували у прес-службі міськради.

Публікація Сумської міської ради (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)

Коли в Сумах можна буде освятити паски

Варто зазначити, що освячувати паски у Сумах у Свято-Воскресенському кафедральному соборі розпочнуть ще до настання свята Великодня.

В цілому освячення (згідно з інформацією "Православної Сумщини") відбуватиметься впродовж двох днів:

  • у суботу, 19 квітня - після 09:00 й до 17:00 (Літургія і перше освячення пасок);
  • в неділю, 20 квітня - після 05:30 й до 17:00 (Рання і літургія з освяченням пасок).

Розклад богослужінь у соборі (скриншот: pravoslavya.sumy.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проведення великодніх заходів на території Кіровоградської області відбуватиметься цього року згідно з новим розпорядженням очільника держадміністрації. У ньому йдеться, зокрема, про посилення безпекових заходів і комендантську годину у великодню ніч.

Тим часом у Хмельницькій області змінять комендантську годину на Великдень. Заходи безпеки - будуть посилені.

Відзначатимуть Великдень за особливими правилами й у Київській області.

Читайте також, що відомо про комендантську годину на Великдень у різних регіонах України.

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