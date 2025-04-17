Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на Пасху

Как праздновать Пасху в Сумах безопасно

Украинцам напомнили, что в городе сохраняется угроза новых ударов со стороны врага. Поэтому в предпасхальные дни и на праздник нужно избегать массовых скоплений людей.

"В условиях полномасштабной войны враг и дальше применяет террор против мирного населения, не гнушаясь ударами по религиозным и гражданским объектам. Поэтому, в праздничные дни большие скопления людей могут стать потенциальной целью для атаки или провокаций", - объяснили гражданам.

Учитывая такую ситуацию, людей просят максимально ограничить пребывание в местах массового скопления. Особенно на Пасху (в воскресенье, 20 апреля), когда традиционно происходят:

богослужения;

освящение куличей.

Руководство общины просит жителей:

быть бдительными;

соблюдать сигналы тревоги;

по возможности - смотреть трансляции богослужений онлайн;

выбирать безопасные форматы празднования в семейном кругу.

"Берегите себя и родных", - подытожили в пресс-службе горсовета.

Публикация Сумского городского совета (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)

Когда в Сумах можно будет освятить куличи

Стоит отметить, что освящать куличи в Сумах в Свято-Воскресенском кафедральном соборе начнут еще до наступления праздника Пасхи.

В целом освящение (согласно информации "Православной Сумщины") будет происходить в течение двух дней:

в субботу, 19 апреля - после 09:00 и до 17:00 (Литургия и первое освящение куличей);

в воскресенье, 20 апреля - после 05:30 и до 17:00 (Ранняя и литургия с освящением куличей).

Расписание богослужений в соборе (скриншот: pravoslavya.sumy.ua)