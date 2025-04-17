Праздник под угрозой: в Сумах предупредили, чего избегать на Пасху

Жителей и гостей города Сумы призвали быть особенно осторожными в течение пасхальных праздников. На фоне угрозы новых вражеских ударов по городу советуют, в частности, избегать скоплений людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета в Facebook.
Украинцам напомнили, что в городе сохраняется угроза новых ударов со стороны врага. Поэтому в предпасхальные дни и на праздник нужно избегать массовых скоплений людей.
"В условиях полномасштабной войны враг и дальше применяет террор против мирного населения, не гнушаясь ударами по религиозным и гражданским объектам. Поэтому, в праздничные дни большие скопления людей могут стать потенциальной целью для атаки или провокаций", - объяснили гражданам.
Учитывая такую ситуацию, людей просят максимально ограничить пребывание в местах массового скопления. Особенно на Пасху (в воскресенье, 20 апреля), когда традиционно происходят:
Руководство общины просит жителей:
"Берегите себя и родных", - подытожили в пресс-службе горсовета.
Стоит отметить, что освящать куличи в Сумах в Свято-Воскресенском кафедральном соборе начнут еще до наступления праздника Пасхи.
В целом освящение (согласно информации "Православной Сумщины") будет происходить в течение двух дней:
Напомним, ранее мы рассказывали, что проведение пасхальных мероприятий на территории Кировоградской области будет происходить в этом году согласно новому распоряжению главы госадминистрации. В нем говорится, в частности, об усилении мер безопасности и комендантском часе в пасхальную ночь.
Тем временем в Хмельницкой области изменят комендантский час на Пасху. Меры безопасности - будут усилены.
Отмечать Пасху по особым правилам будут и в Киевской области.
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