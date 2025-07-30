Свято Маковія вже скоро: названо категорії людей, яким не можна їсти мак

Мак, який є символом цього дня, містить не лише кальцій, клітковину та корисні жири, але й алкалоїди, які можуть впливати на організм. Кому ж варто утриматися від традиційних страв?

Кому мак протипоказаний?

Експерти виділяють кілька груп ризику, для яких вживання маку, особливо у великих кількостях, може мати негативні наслідки.

Діти до 3 років

Травна система малюків ще не готова до такої їжі. По-перше, дрібне насіння може створити ризик аспірації (потрапляння в дихальні шляхи). По-друге, навіть мінімальний вміст алкалоїдів може небажаним чином вплинути на незрілу нервову систему дитини, спричинивши зайву сонливість або збудженість.

Люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Мак багатий на жири та грубу клітковину. Це створює додаткове навантаження на органи травлення. Людям, що страждають на панкреатит, гастрит у стадії загострення, жовчнокам'яну хворобу чи дивертикуліт, варто повністю відмовитися від страв з маком, щоб не спровокувати напад болю чи погіршення стану.

Алергіки

Хоча алергія на мак зустрічається нечасто, вона існує. Якщо ви схильні до харчових алергій, вводьте мак у раціон з обережністю. Симптоми можуть включати свербіж, висипання на шкірі, набряк слизових оболонок і розлади травлення.

Люди, що приймають певні ліки

Це вкрай важливий пункт. Алкалоїди в маці можуть взаємодіяти з деякими медикаментами, зокрема зі знеболювальними (особливо опіоїдними), седативними препаратами та снодійними, посилюючи їхній ефект. Це може призвести до надмірної сонливості та загальмованості реакцій. Перед вживанням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Люди похилого віку

З віком часто з'являються проблеми з травленням та хронічні захворювання. Через високу жирність та навантаження на кишківник, людям старшого віку рекомендується обмежити кількість маку в раціоні.

Для здорової дорослої людини шматочок макового рулету не зашкодить, а навпаки, принесе користь. Головне у всьому знати міру. Невелика кількість маку збагатить організм кальцієм, магнієм та корисними омега-кислотами.