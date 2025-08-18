Свято 18 серпня: чому сьогодні заборонено носити чорний одяг і чим особливий цей понеділок

У понеділок, 18 серпня, церква згадує про святих мучеників Флора і Лавра. Ці брати увійшли в історію як захисники тварин, зокрема коней, а їхня історія стала прикладом відданості вірі навіть перед жорстокими випробуваннями.

Що треба робити сьогодні та чому не варто носити чорний одяг, розповідає РБК-Україна .

Хто такі Флор і Лавр

Флор і Лавр були каменотесами і мешкали на території сучасних Балкан у II столітті. Їх навчили ремесла два християнина Прокл і Максим, які не тільки передали знання, а й віру.

Під час будівництва язичницького храму брати зцілили сина жерця, після чого вся родина навернулася до Христа. Закінчивши роботу, святі розбили ідолів у храмі та поставили хрест. За це їх схопили й живцем замурували в колодязі.

Згодом мощі Флора і Лавра були знайдені неушкодженими, а самі брати стали відомі як небесні покровителі коней. На іконах їх часто зображують поруч із цими тваринами.

Що не можна робити 18 серпня

За народними повір'ями, день Флора і Лавра вважається особливим, тож варто дотримуватись кількох важливих заборон:

Утримайтесь від сварок, гострих слів та пліток

Не ображайте тварин, це може обернутись бідою

Не одягайте темного, чорне притягує негаразди.

Крім того, вважалося, що цього дня коні повинні відпочити. Їх не запрягали і не використовували в роботі, лише годували, чистили та дякували за службу.

Традиції та прикмети на 18 серпня

Однією з важливих традицій було збирання полину. Його несли додому і ховали в затишне місце, щоб відігнати злих духів і вберегти родину від біди.

Серед прикмет на цей день наші предки звертали увагу на небо, повітря та хмари:

Відчувається прохолода, то чекайте на дощ

Низько пливуть хмари, то буде тривала негода

Ясний день - до швидкої зміни погоди.

Окрім цього, якщо на світанку небо буде червоним, то буде вітер із дощем. А от спека віщує дощовий вересень

Також раніше вірили, що цього дня природа подає перші натяки про зміну сезону, подекуди вже можливі легкі приморозки.

У кого сьогодні День ангела

На ваші привітання чекатимуть:

Георгій

Григорій

Григорій Денис

Євген

Омелян

Іван

Іларіон

Лев

Макар

Михайло

Уляна

Марія

Нонна

Євдокія

Христина.

Міжнародні свята 18 серпня

Також сьогодні відзначають: