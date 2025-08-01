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Церковний рік добігає кінця: календар свят серпня за ПЦУ

П'ятниця 01 серпня 2025 13:04
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Церковний рік добігає кінця: календар свят серпня за ПЦУ Серпень - останній місяць церковного року (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У серпні, згідно з чинним новоюліанським календарем, українці відзначатимуть низку важливих церковних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Найважливіші свята серпня за церковним календарем

У ПЦУ нагадали, що останній місяць літа - багатий на улюблені свята, які "нагадують нам про важливі події з життя Господа нашого Ісуса Христа, Його Матері, а також святих угодників Божих".

Вже сьогодні - 1 серпня - віряни відзначають кілька великих свят:

  • Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього;
  • день пам'яті сімох мучеників Маккавеєвих, матері їхньої Соломонії та учителя їхнього Єлеазара (які постраждали за істинну віру ще в II столітті до Різдва Христового).

Крім того, з цього дня розпочинається двотижневий Успенський піст.

6 серпня - велике дванадесяте неперехідне свято Преображення Господнього.

15 серпня - свято Успіння Пресвятої Богородиці.

"Коли Церква прославляє завершення земного життя Божої Матері, Її блаженний перехід від землі на Небо, Її успіння, засинання, умиротворення", - пояснили у ПЦУ.

16 серпня - Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа (убруса) Господа нашого Ісуса Христа.

"Це свято вшановує важливу подію: чудесне створення першої в історії ікони Ісуса Христа через дотик Його обличчя до полотняної тканини. Образ цей багато століть зберігався в Едесі, князю якої Спаситель послав його як благословення, а потім урочисто був перенесений до Царгороду", - розповіли у ПЦУ.

28 серпня - ПЦУ соборно вшановуватиме преподобних отців Києво-Печерських, у Дальніх печерах спочилих.

"Віднедавна саме у Дальніх печерах Київської лаври біля мощей преподобних почала звучати українська молитва і звершуватися богослужіння української братії обителі", - зауважили у Православній Церкві.

29 серпня - Усікновення глави пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоана.

"У цей день Церквою встановлений суворий одноденний піст", - нагадали у ПЦУ.

Церковний рік добігає кінця: календар свят серпня за ПЦУНайважливіші дні серпня за новоюліанським церковним календарем (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Наголошується також, що у серпні богослужбовий рік добігає кінця.

"Адже 1 вересня - початок індикту, церковне новоліття. Нехай Господь береже Україну та її народ! Слава Ісусу Христу", - підсумували у Православній Церкві України.

Церковний рік добігає кінця: календар свят серпня за ПЦУПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чому початок індикту припадає на 1 вересня

З латинської мови слово індикт перекладається як "постанова" або "оголошення".

Колись так називали едикт (нормативний акт) римських імператорів, який із податковою метою наказував проводити у певний визначений час оцінку земельних маєтків громадян держави.

У візантійській імперії індиктом називали початок щорічної сплати офіційного податку на державу. Оскільки врожай у більшості її регіонів збирали восени, то й індикт припадав саме на вересень.

З I століття після Різдва Христового формальною датою початку індикту слугувало 23 вересня (як час осіннього рівнодення та день народження римського імператора Августа). Проте пізніше - близько V століття - початок індикту змістився на 1 вересня.

Вважається, що найміцніше цей день почав пов'язуватись із початком нового року після указу імператора Юстиніана від 537 року - щодо датування всіх документів, відраховуючи від 1 вересня.

Церква датування по індиктам прийняла близько IV століття (затвердження індикту як церковного новоліття відбулося буцімто на Першому Вселенському Соборі у Нікеї від 325 року).

У контексті християнства індиктом або індиктіоном почали також називати 15-річний період, який розпочинається з вересня (який міг бути пов'язаний із певними адміністративними чи релігійними практиками, які використовували цей період для обліку або певних ритуалів).

Отже, сьогодні, індикт - це початок нового церковного року, який більшість православних церков світу й католики візантійського обряду святкують 1 вересня.

Ті ж церкви, які дотримуються юліанського календаря, відзначають його 14 вересня (із 13-денним запізненням).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим важливий Успенський піст, що він забороняє, а також що відомо про походження сьогоднішнього свята - Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього (знаного у народі як Маковія або Медовий Спас).

Крім того, ми пояснювали, ким були Борис та Гліб і яке чудо трапилось із мощами святих братів.

Читайте також про історію однієї з найвідоміших у християнському світі православних святинь - Почаївської ікони Божої Матері.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Релігійнo-Інформаційна Служба України (РІСУ).

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