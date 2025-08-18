Праздник 18 августа: почему сегодня запрещено носить черную одежду и чем особенный этот понедельник
В понедельник, 18 августа, церковь вспоминает о святых мучениках Флоре и Лавре. Эти братья вошли в историю как защитники животных, в частности лошадей, а их история стала примером преданности вере даже перед жестокими испытаниями.
Кто такие Флор и Лавр
Флор и Лавр были каменотесами и жили на территории современных Балкан во II веке. Их научили ремеслу два христианина Прокл и Максим, которые не только передали знания, но и веру.
Во время строительства языческого храма братья исцелили сына жреца, после чего вся семья обратилась ко Христу. Закончив работу, святые разбили идолов в храме и поставили крест. За это их схватили и заживо замуровали в колодце.
Впоследствии мощи Флора и Лавра были найдены невредимыми, а сами братья стали известны как небесные покровители лошадей. На иконах их часто изображают рядом с этими животными.
Что нельзя делать 18 августа
По народным поверьям, день Флора и Лавра считается особенным, поэтому стоит придерживаться нескольких важных запретов:
- Воздержитесь от ссор, острых слов и сплетен
- Не обижайте животных, это может обернуться бедой
- Не одевайте темного, черное притягивает проблемы.
Кроме того, считалось, что в этот день лошади должны отдохнуть. Их не запрягали и не использовали в работе, только кормили, чистили и благодарили за службу.
Традиции и приметы на 18 августа
Одной из важных традиций был сбор полыни. Ее несли домой и прятали в укромное место, чтобы отогнать злых духов и уберечь семью от беды.
Среди примет на этот день наши предки обращали внимание на небо, воздух и облака:
- Чувствуется прохлада, то ждите дождя
- Низко плывут облака, то будет длительная непогода
- Ясный день - к быстрой смене погоды.
Кроме этого, если на рассвете небо будет красным, то будет ветер с дождем. А вот жара предвещает дождливый сентябрь
Также раньше верили, что в этот день природа подает первые намеки о смене сезона, кое-где уже возможны легкие заморозки.
У кого сегодня День ангела
На ваши поздравления будут ждать:
- Георгий
Григорий
- Денис
- Евгений
- Емельян
- Иван
- Илларион
- Лев
- Макар
- Михаил
- Ульяна
- Мария
- Нонна
- Евдокия
- Кристина.
Международные праздники 18 августа
Также сегодня отмечают:
- День Пино-нуар
- Всемирный день исследования рака молочной железы
- День противозачаточных таблеток.
