ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Праздник 18 августа: почему сегодня запрещено носить черную одежду и чем особенный этот понедельник

Понедельник 18 августа 2025 05:56
UA EN RU
Праздник 18 августа: почему сегодня запрещено носить черную одежду и чем особенный этот понедельник Какой сегодня праздник (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник, 18 августа, церковь вспоминает о святых мучениках Флоре и Лавре. Эти братья вошли в историю как защитники животных, в частности лошадей, а их история стала примером преданности вере даже перед жестокими испытаниями.

Что надо делать сегодня и почему не стоит носить черную одежду, рассказывает РБК-Украина.

Кто такие Флор и Лавр

Флор и Лавр были каменотесами и жили на территории современных Балкан во II веке. Их научили ремеслу два христианина Прокл и Максим, которые не только передали знания, но и веру.

Во время строительства языческого храма братья исцелили сына жреца, после чего вся семья обратилась ко Христу. Закончив работу, святые разбили идолов в храме и поставили крест. За это их схватили и заживо замуровали в колодце.

Впоследствии мощи Флора и Лавра были найдены невредимыми, а сами братья стали известны как небесные покровители лошадей. На иконах их часто изображают рядом с этими животными.

Что нельзя делать 18 августа

По народным поверьям, день Флора и Лавра считается особенным, поэтому стоит придерживаться нескольких важных запретов:

  • Воздержитесь от ссор, острых слов и сплетен
  • Не обижайте животных, это может обернуться бедой
  • Не одевайте темного, черное притягивает проблемы.

Кроме того, считалось, что в этот день лошади должны отдохнуть. Их не запрягали и не использовали в работе, только кормили, чистили и благодарили за службу.

Традиции и приметы на 18 августа

Одной из важных традиций был сбор полыни. Ее несли домой и прятали в укромное место, чтобы отогнать злых духов и уберечь семью от беды.

Среди примет на этот день наши предки обращали внимание на небо, воздух и облака:

  • Чувствуется прохлада, то ждите дождя
  • Низко плывут облака, то будет длительная непогода
  • Ясный день - к быстрой смене погоды.

Кроме этого, если на рассвете небо будет красным, то будет ветер с дождем. А вот жара предвещает дождливый сентябрь

Также раньше верили, что в этот день природа подает первые намеки о смене сезона, кое-где уже возможны легкие заморозки.

У кого сегодня День ангела

На ваши поздравления будут ждать:

  • Георгий
    Григорий
  • Денис
  • Евгений
  • Емельян
  • Иван
  • Илларион
  • Лев
  • Макар
  • Михаил
  • Ульяна
  • Мария
  • Нонна
  • Евдокия
  • Кристина.

Международные праздники 18 августа

Также сегодня отмечают:

  • День Пино-нуар
  • Всемирный день исследования рака молочной железы
  • День противозачаточных таблеток.

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь и Day Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Приметы Праздники
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия