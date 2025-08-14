Свято 14 серпня: що не можна робити, традиції та народні прикмети

Сьогодні, 14 серпня, завершується Успенський піст і православні українці відзначають перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. За народними традиціями, віряни повинні дотримувати певних обмежень та традицій.
РБК-Україна розкриває про головні традиції, заборони та народні прикмети 14 серпня.
Православна Церква 14 серпня вшановує день перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського, ігумена Києво-Печерської Лаври, який був одним із засновників чернецтва в Київській Русі.
За рішенням братії під керівництвом ігумена Іоанна пошуком та перенесенням мощей разом з помічниками займався Нестор Літописець.
Місія була важкою та ознаменувалася чудесами, зокрема тіло ченця майже не змінилося крізь роки.
Проводили розкопки незадовго до свята Успіння Пресвятої Богородиці.
З належними почестями Феодосія поховали в Успенському храмі, а згодом у 1240 році його мощі та інші святі реліквії сховали під собором, аби вберегти від розграбування монголо-татарами.
Крім того, сьогодні згадують пророка Михея та священномученика Маркела, єпископа Апамейського.
Вірянам радять зберігати спокій в душі та домі. У молитвах до Феодосія можна попросити про здоров’я, позбавлення від бід і скорбот. А пророка Михея - про захист житла та підтримку для вдів і сиріт.
У народі свято називали Феодосій або Михей-тиховій.
Традиційно до цього часу завершували літню польову роботу та готувалися до осені.
Вважалося, що це сприятливий час для сватання, адже після посту починався сезон весіль.
Наші предки вірили, що в цей день погода підказує майбутнє.
За церковними та народними традиціями цього дня не можна:
За віруваннями, недотримання цих заборон може відвернути удачу, мир та добробут.
Сьогодні святкують іменини: Аркадій, Василь, Володимир, Микола, Матвій, Олександр, Євдокія, Олексій, Федір, Семен та Єва.
Окрім релігійних свят, у світі відзначають декілька подій:
