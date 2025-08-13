Польща готується до найбільшого військового параду в історії: чому він саме 15 серпня

У п'ятницю, 15 серпня, у Польщі відзначатимуть важливе державне свято - День польського війська.

Докладніше про походження свята та його традиції, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

День польського війська: походження свята

День Збройних сил Республіки Польща відзначається щороку 15 серпня.

Цей день був святом ще за часів так званої Другої Речі Посполитої (остаточні кордони якої, визнані Лігою Націй, склалися у 1923 році), проте пізніше - у комуністичну епоху - його було заборонено.

Офіційно Święto Wojska Polskiego в Польщі запровадили у липні 1992 року.

День 15 серпня обрано для свята не випадково, адже це - пам'ять про переможну Варшавську битву 1920 року.

Вона тривала впродовж 13-25 серпня 1920 року та стала переломною для радянсько-польської війни 1919-1921 років.

Варшавська битва 1920 року увійшла в історію також під назвою "Диво над Віслою".

Тим часом в історичній літературі цю битву називають "вісімнадцятою вирішальною битвою за долю світу", "війною світів" та навіть "гарантією мира в Європі".

Варто зазначити, що у Варшавській битві брали участь:

Польська Республіка;

Українська Народна Республіка;

російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка.

При цьому українські військові з'єднання УНР були союзниками польських військ - українці й поляки бились тоді разом проти спільного ворога.

Саме ця битва стримала похід Червоної армії, скерований на Захід по лінії Вісли, та мала вирішальний вплив на майбутній політичний лад у тій частині Європи між Першою та Другою світовими війнами.

Сучасні традиції Дня польського війська

Згідно з польським законодавством, день 15 серпня - державний вихідний, тож цього тижня мешканці та гості країни матимуть три дні відпочинку замість двох.

Напередодні свята, ввечері 14 серпня, існує традиція долучатись до так званого "Полум'я братерства" (Płomień Braterstwa) - громадської ініціативи, в межах якої українці та поляки спільно запалюють вогні пам'яті на могилах воїнів з метою вшанування їхньої пам'яті, спільної боротьби та зміцнення українсько-польського братерства.

В межах самого святкування Дня польського війська 15 серпня по всій країні традиційно відбуваються урочистості та пізнавальні заходи (вшанування пам'яті польських захисників, військові паради, виставки військової техніки, пікніки тощо).

Цього року - в 105-ту річницю Варшавської битви - свято відбудеться під гаслом "Дякуємо за Вашу службу".

Згідно з інформацією Міністерства національної оборони Польщі, грандіозний військовий парад у Варшаві (на швидкісній автомагістралі Віслострада) вперше в історії доповниться військово-морським парадом на півострові Хель.

Участь у цих заходах - на демонстрацію міці польської армії - візьмуть понад 4000 солдатів, 300 одиниць найсучаснішої військової техніки, 50 літаків і 20 кораблів.

До них долучаться також солдати союзних військ зі США, Великої Британії та Румунії.

Тим часом у Музеї польського війська (Muzeum Wojska Polskiego) впродовж дня можна буде побачити сучасне військове устаткування, зустрітися з солдатами, поговорити про їхню службу, послухати концерт і скуштувати традиційний військовий гороховий суп.

Навіть випробувати себе на стрілецькому симуляторі або саперній смузі перешкод.

З яким іншим святом співпадає День польського війська

День польського війська співпадає з Успінням Пресвятої Діви Марії у Католицькій Церкві.

День 15 серпня називають також Внебовзяттям (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) або ж святом Трав'яної Божої Матері (Święto Matki Boskiej Zielnej).

Згідно з переказом, апостоли замість тіла Діви Марії знайшли квіти, тому на це свято заведено освячувати трави, квіти та збіжжя.

Крім того, віряни традиційно звершують паломництва на Ясну Гору - до чудотворної ікони Ченстоховської Божої Матері, що знаходиться у монастирі ордену паулінів, заснованому у 1382 році на пагорбі неподалік тодішнього села Ченстохова на річці Варта (нині - Сілезьке воєводство).

У межах святкових мес цього дня католики моляться також і за душі воїнів, загиблих у битві під Варшавою.