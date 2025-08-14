Праздник 14 августа: что нельзя делать, традиции и народные приметы

Сегодня, 14 августа, завершается Успенский пост и православные украинцы отмечают перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. По народным традициям, верующие должны придерживаться определенных ограничений и традиций.
Православная Церковь 14 августа чтит день перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерской Лавры, который был одним из основателей монашества в Киевской Руси.
По решению братии под руководством игумена Иоанна поиском и перенесением мощей вместе с помощниками занимался Нестор Летописец.
Миссия была тяжелой и ознаменовалась чудесами, в частности тело монаха почти не изменилось сквозь годы.
Проводили раскопки незадолго до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
С надлежащими почестями Феодосия похоронили в Успенском храме, а затем в 1240 году его мощи и другие святые реликвии спрятали под собором, чтобы уберечь от разграбления монголо-татарами.
Кроме того, сегодня вспоминают пророка Михея и священномученика Маркела, епископа Апамейского.
Верующим советуют сохранять спокойствие в душе и доме. В молитвах к Феодосию можно попросить о здоровье, избавлении от бед и скорбей. А пророка Михея - о защите жилья и поддержке для вдов и сирот.
В народе праздник называли Феодосий или Михей-тиховей.
Традиционно к этому времени завершали летнюю полевую работу и готовились к осени.
Считалось, что это благоприятное время для сватовства, ведь после поста начинался сезон свадеб.
Наши предки верили, что в этот день погода подсказывает будущее.
По церковным и народным традициям в этот день нельзя:
По верованиям, несоблюдение этих запретов может отвлечь удачу, мир и благополучие.
Сегодня празднуют именины: Аркадий, Василий, Владимир, Николай, Матвей, Александр, Евдокия, Алексей, Федор, Семен и Ева.
Кроме религиозных праздников, в мире отмечают несколько событий:
