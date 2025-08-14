Свято 14 серпня: що не можна робити, традиції та народні прикмети

Сьогодні, 14 серпня, завершується Успенський піст і православні українці відзначають перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. За народними традиціями, віряни повинні дотримувати певних обмежень та традицій.

РБК-Україна розкриває про головні традиції, заборони та народні прикмети 14 серпня.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Православна Церква 14 серпня вшановує день перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського, ігумена Києво-Печерської Лаври, який був одним із засновників чернецтва в Київській Русі.

За рішенням братії під керівництвом ігумена Іоанна пошуком та перенесенням мощей разом з помічниками займався Нестор Літописець.

Місія була важкою та ознаменувалася чудесами, зокрема тіло ченця майже не змінилося крізь роки.

Проводили розкопки незадовго до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

З належними почестями Феодосія поховали в Успенському храмі, а згодом у 1240 році його мощі та інші святі реліквії сховали під собором, аби вберегти від розграбування монголо-татарами.

Крім того, сьогодні згадують пророка Михея та священномученика Маркела, єпископа Апамейського.

Що потрібно робити у свято

Вірянам радять зберігати спокій в душі та домі. У молитвах до Феодосія можна попросити про здоров’я, позбавлення від бід і скорбот. А пророка Михея - про захист житла та підтримку для вдів і сиріт.

Яке народне свято 14 серпня

У народі свято називали Феодосій або Михей-тиховій.

Традиційно до цього часу завершували літню польову роботу та готувалися до осені.

Вважалося, що це сприятливий час для сватання, адже після посту починався сезон весіль.

Народні прикмети на 14 серпня

Наші предки вірили, що в цей день погода підказує майбутнє.

Якщо ластівки низько літають - очікуйте на затяжні дощі;

Зменшилася кількість води в колодязі - осінь буде сухою;

Гроза цього дня віщує про дощовий вересень;

Якщо багато роси на траві, то буде добрий врожай озимих культур;

Журавлі у небі - до ранньої зими;

Бджоли не вилітають з вуликів - до сильного вітру або дощу.

Що категорично не можна робити 14 серпня

За церковними та народними традиціями цього дня не можна:

грубити, сердитися, проявляти заздрість або пліткувати;

відмовляти в допомозі або впадати у відчай;

сваритися та підвищувати голос;

ходити у рваному чи брудному одязі;

жінкам займатися важкою працею;

купатися у відкритих водоймах;

давати або брати гроші в борг;

порушувати тишу напередодні великого свята.

За віруваннями, недотримання цих заборон може відвернути удачу, мир та добробут.

Хто відзначає День ангела 14 серпня

Сьогодні святкують іменини: Аркадій, Василь, Володимир, Микола, Матвій, Олександр, Євдокія, Олексій, Федір, Семен та Єва.

Які ще свята відзначають 14 серпня

Окрім релігійних свят, у світі відзначають декілька подій: