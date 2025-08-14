Праздник 14 августа: что нельзя делать, традиции и народные приметы
Сегодня, 14 августа, завершается Успенский пост и православные украинцы отмечают перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. По народным традициям, верующие должны придерживаться определенных ограничений и традиций.
РБК-Украина раскрывает про главные традиции, запреты и народные приметы 14 августа.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Православная Церковь 14 августа чтит день перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерской Лавры, который был одним из основателей монашества в Киевской Руси.
По решению братии под руководством игумена Иоанна поиском и перенесением мощей вместе с помощниками занимался Нестор Летописец.
Миссия была тяжелой и ознаменовалась чудесами, в частности тело монаха почти не изменилось сквозь годы.
Проводили раскопки незадолго до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
С надлежащими почестями Феодосия похоронили в Успенском храме, а затем в 1240 году его мощи и другие святые реликвии спрятали под собором, чтобы уберечь от разграбления монголо-татарами.
Кроме того, сегодня вспоминают пророка Михея и священномученика Маркела, епископа Апамейского.
Что нужно делать в праздник
Верующим советуют сохранять спокойствие в душе и доме. В молитвах к Феодосию можно попросить о здоровье, избавлении от бед и скорбей. А пророка Михея - о защите жилья и поддержке для вдов и сирот.
Какой народный праздник 14 августа
В народе праздник называли Феодосий или Михей-тиховей.
Традиционно к этому времени завершали летнюю полевую работу и готовились к осени.
Считалось, что это благоприятное время для сватовства, ведь после поста начинался сезон свадеб.
Народные приметы на 14 августа
Наши предки верили, что в этот день погода подсказывает будущее.
- Если ласточки летают низко - ожидайте затяжных дождей;
- Уменьшилось количество воды в колодце - осень будет сухой;
- Гроза в этот день предвещает о дождливом сентябре;
- Если много росы на траве, то будет хороший урожай озимых культур;
- Журавли в небе - к ранней зиме;
- Пчелы не вылетают из ульев - к сильному ветру или дождю.
Что категорически нельзя делать 14 августа
По церковным и народным традициям в этот день нельзя:
- грубить, сердиться, проявлять зависть или сплетничать;
- отказывать в помощи или впадать в отчаяние;
- ссориться и повышать голос;
- ходить в рваной или грязной одежде;
- женщинам заниматься тяжелым трудом;
- купаться в открытых водоемах;
- давать или брать деньги в долг;
- нарушать тишину накануне большого праздника.
По верованиям, несоблюдение этих запретов может отвлечь удачу, мир и благополучие.
Кто отмечает День ангела 14 августа
Сегодня празднуют именины: Аркадий, Василий, Владимир, Николай, Матвей, Александр, Евдокия, Алексей, Федор, Семен и Ева.
Какие еще праздники отмечают 14 августа
Кроме религиозных праздников, в мире отмечают несколько событий:
- Всемирный день каллиграфии - праздник, посвященный искусству письма.
- Всемирный день ящерицы - день привлечения внимания к сохранению ящериц и их природной среды.
При создании материала были использованы: церковный календарь ПЦУ, сайты "Ближче до Бога", DayToday.