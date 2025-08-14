ua en ru
Праздник 14 августа: что нельзя делать, традиции и народные приметы

Четверг 14 августа 2025 05:40
Праздник 14 августа: что нельзя делать, традиции и народные приметы Какой праздник 14 августа и кто празднует День ангела (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Сегодня, 14 августа, завершается Успенский пост и православные украинцы отмечают перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. По народным традициям, верующие должны придерживаться определенных ограничений и традиций.

РБК-Украина раскрывает про главные традиции, запреты и народные приметы 14 августа.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Православная Церковь 14 августа чтит день перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерской Лавры, который был одним из основателей монашества в Киевской Руси.

По решению братии под руководством игумена Иоанна поиском и перенесением мощей вместе с помощниками занимался Нестор Летописец.

Миссия была тяжелой и ознаменовалась чудесами, в частности тело монаха почти не изменилось сквозь годы.

Проводили раскопки незадолго до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

С надлежащими почестями Феодосия похоронили в Успенском храме, а затем в 1240 году его мощи и другие святые реликвии спрятали под собором, чтобы уберечь от разграбления монголо-татарами.

Кроме того, сегодня вспоминают пророка Михея и священномученика Маркела, епископа Апамейского.

Что нужно делать в праздник

Верующим советуют сохранять спокойствие в душе и доме. В молитвах к Феодосию можно попросить о здоровье, избавлении от бед и скорбей. А пророка Михея - о защите жилья и поддержке для вдов и сирот.

Какой народный праздник 14 августа

В народе праздник называли Феодосий или Михей-тиховей.

Традиционно к этому времени завершали летнюю полевую работу и готовились к осени.

Считалось, что это благоприятное время для сватовства, ведь после поста начинался сезон свадеб.

Народные приметы на 14 августа

Наши предки верили, что в этот день погода подсказывает будущее.

  • Если ласточки летают низко - ожидайте затяжных дождей;
  • Уменьшилось количество воды в колодце - осень будет сухой;
  • Гроза в этот день предвещает о дождливом сентябре;
  • Если много росы на траве, то будет хороший урожай озимых культур;
  • Журавли в небе - к ранней зиме;
  • Пчелы не вылетают из ульев - к сильному ветру или дождю.

Что категорически нельзя делать 14 августа

По церковным и народным традициям в этот день нельзя:

  • грубить, сердиться, проявлять зависть или сплетничать;
  • отказывать в помощи или впадать в отчаяние;
  • ссориться и повышать голос;
  • ходить в рваной или грязной одежде;
  • женщинам заниматься тяжелым трудом;
  • купаться в открытых водоемах;
  • давать или брать деньги в долг;
  • нарушать тишину накануне большого праздника.

По верованиям, несоблюдение этих запретов может отвлечь удачу, мир и благополучие.

Кто отмечает День ангела 14 августа

Сегодня празднуют именины: Аркадий, Василий, Владимир, Николай, Матвей, Александр, Евдокия, Алексей, Федор, Семен и Ева.

Какие еще праздники отмечают 14 августа

Кроме религиозных праздников, в мире отмечают несколько событий:

  • Всемирный день каллиграфии - праздник, посвященный искусству письма.
  • Всемирный день ящерицы - день привлечения внимания к сохранению ящериц и их природной среды.

При создании материала были использованы: церковный календарь ПЦУ, сайты "Ближче до Бога", DayToday.

